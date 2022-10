Mattino 5, Federica Panicucci resta senza parole, Francesco Vecchi fa un gesto che non si aspettava

0 SHARES Condividi Tweet

A Mattino 5, Federica Panicucci è apparsa molto emozionata per il gesto del suo collega Francesco Vecchi. Ma cosa è accaduto in puntata?

Federica Panicucci, la conduttrice di Mattino 5 nella giornata di ieri è apparsa parecchio emozionata. Nel corso della puntata di Mattino 5, il popolare programma di Canale 5, il giornalista Francesco Vecchi ha salutato i telespettatori davanti al teleschermo ed ha augurato loro una buona giornata. Poi ha fatto un gesto nei confronti della sua collega Federica Panicucci. Ma cosa? Proprio nella giornata di ieri Federica ha compiuto gli anni ed ha voluto farle tanti auguri.

Federica Panicucci compie gli anni, il collega le fa tanti auguri in puntata

Federica Panicucci nella giornata di ieri ha compiuto gli anni ed il suo collega, Francesco Vecchi ha voluto farle gli auguri in modo speciale e soprattutto in diretta tv a Mattino 5. “Buongiorno…Come stai? Auguri…Auguri…Oggi è il compleanno di Federica…”. Queste le parole dichiarate dal giornalista, facendo gli auguri alla conduttrice e collega la quale è rimasta davvero spiazzata. Federica è apparsa infatti molto emozionata ed ha ringraziato il suo collega. “Grazie davvero grazie”.

La conduttrice continua a ringraziare per tutta la puntata

In un secondo momento, poi, Federica ha voluto ringraziare tutti i suoi fan che le hanno fatto sentire il proprio affetto in un giorno così tanto speciale. “Grazie, grazie anche per tutti gli auguri che mi stanno arrivando in queste ultime ore sui social…Sono tantissimi…Ringrazio infinitamente tutti…”. Queste le parole della conduttrice che poi nel corso della stessa puntata, ha letteralmente perso la pazienza con un suo ospite, ovvero l’avvocato Alessia Pifferi. “Però, insomma…E’ una giornata come le altre per quanto ci riguarda…Grazie ovviamente per gli auguri, ma subito parliamo degli argomenti odierni…”. Queste le parole della conduttrice, che sembra abbia voluto tagliare corto con la sua ospite.

Il messaggio della conduttrice

Intanto, il collega sul finire della puntata ha continuato a fare gli auguri a Federica Panicucci, dicendo “Ancora tanti auguri di cuore”. La conduttrice ha continuato a ringraziare il suo collega. “Comunque io adesso vado a festeggiare…Festeggiamo adesso…Oggi è giornata dei festeggiamenti…Grazie a tutti per l’ondata di affetto che sto ricevendo…”. Così, ha concluso la conduttrice.