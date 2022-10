Mattino 5, Federica Panicucci secca con il suo inviato “Bisogna avere rispetto”, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Mattino 5, Federica Panicucci è andata contro il suo inviato nel corso dell’ultima puntata del programma di Canale 5.

Nella mattinata di ieri, come sempre, è andata in onda la prima puntata del programma condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci, ovvero Mattino 5. Nella prima parte del programma, il giornalista ha parlato di politica, poi nella seconda parte, il giornalista invece ha affrontato delle tematiche più serie ed importanti, ovvero temi di cronaca più importanti. Ad un certo punto, c’è stato un confronto tra la conduttrice e l’inviato del programma. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Mattino 5, la conduttrice Federica Panicucci riprende il suo inviato

Nel corso della puntata di Mattino 5 che è andata in onda nella giornata di ieri, c’è stato un confronto tra la conduttrice ed il suo inviato. Nella seconda parte della puntata del programma, si è parlato nello specifico del caso di Laura Ziliani. Per l’omicidio della donna, sono state accusate le figlie e il compagno di una delle due. Proprio sul luogo dove è stato ritrovato il corpo della donna, è stato mandato un inviato della trasmissione, il quale ad un certo punto ha iniziato a scavare per mostrare proprio quanto fosse compatto il terreno.

Federica riprende l’inviato e lo invita a rimettere tutto a posto

L’inviato, rivolgendosi alle telecamere avrebbe detto “Ha consentito al corpo di resistere tanto”. A quel punto è intervenuta la conduttrice, che ha chiesto al suo inviato si rimettere tutto a posto. “Ecco, Emanuele…Poi naturalmente quando finiremo la nostra diretta ricomponi tutto come era prima…”. Queste le parole di Federica Panicucci, la quale ha aggiunto che sicuramente per rispetto alla donna uccisa, è giusto che tutto venga rimesso a posto una volta finita la diretta.

Siparietto tra la conduttrice e l’inviato

“Ricomponi tutto ok? In segno di rispetto anche a lei…Lo lasciamo come lo abbiamo trovato…”. Queste ancora le parole dichiarate dalla conduttrice, alla quale l’inviato ha risposto dicendo “Si certo.. Lo farò”. La presentatrice poi ha salutato l’inviato e poi ha continuato a parlare di questo argomento molto delicato insieme ai suoi ospiti.