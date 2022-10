Giorgia Soleri a Pechino Express e sui social scoppia la polemica “Ma non era tanto malata?”

0 SHARES Condividi Tweet

Giorgia Soleri sarà una protagonista di Pechino Express insieme a Federica Fabrizi. In molti si sono chiesti come faccia la Soleri a viaggiare per mezzo mondo visto le sue patologie.

Giorgia Soleri la conosciamo tutti per essere la fidanzata del leader dei Maneskin, ovvero Damiano David. La giovane, che in quest’ultimo anno è stata molto spesso presente in tv, sarà una delle protagoniste della prossima edizione del reality di casa Rai. La giovane girerà diversi paesi, tra cui l’India, il Borneo malese e la Cambogia. Non appena si è diffusa la notizia, sembra che in molti abbiano mostrato delle preoccupazioni per lei, per il fatto che la giovane sia affetta da patologie croniche di cui soffre praticamente da diversi anni. Ma cosa ha dichiarato nel dettaglio la giovane influencer?

Giorgia Soleri concorrente di Pechino Express

Giorgia Soleri sarà una concorrente della prossima edizione di Pechino Express, il reality che si svilupperà tra India, Borneo malese e Cambogia. Era stata la stessa Giorgia a parlare dei suoi problemi di salute e per questo motivo, adesso, una volta diffusa la notizia della sua partecipazione al programma, in molti si sono detti piuttosto preoccupati. Nel reality, intanto, la fidanzata di Damiano David dei Maneskin farà coppia con Federica Fabrizio, conosciuta come Federippi, nota influencer e attivista. Sono state proprio loro a diffondere la notizia attraverso il loro profilo Instagram.

L’annuncio della giovane su Instagram

«Andiamo a Pechino Express. Siamo pronte a immolarci come meme viventi perché è un duro lavoro ma qualcuno lo deve pur fare». Questo quanto scritto dalle giovani su Instagram. «Visto che farlo nella vita di tutti i giorni ci riesce fin troppo facile, abbiamo deciso di andare a farlo con uno zaino in spalla, scroccando passaggi e posti letto in alcuni dei posti più incredibili al mondo, con un unico motto: “Fake it till you make it” perché stiamo decisamente sopravvalutando le nostre capacità. Non vediamo l’ora». Queste le parole scritte dalle due giovani su Instagram. Come già anticipato, però, sono stati in tanti a chiedersi come possa fare la giovane Soleri a viaggiare in lungo e largo, visto le sue malattie.

Le malattie di Giorgia, i commenti degli utenti social

Per chi non lo sapesse, infatti, Giorgia soffre di vulvodinia e endometriosi. Era stata la stessa a confessare di soffrire di fibromialgia, una malattia cronica. Qualcuno sui social ha chiesto come possa fare Giorgia a girare mezzo mondo visto le sue condizioni di salute, altri invece avrebbero accusato la giovane di sminuire malattie molto importanti e invalidanti come la fibromialgia e l’endometriosi. Al momento la stessa non ha risposto alle critiche ma non è detto che non lo farà nei prossimi giorni.