Gf vip: “Non entrerò, non mi mischio con queste persone”, la dura affermazione di un vip

Dayane Mello vicina al Grande fratello vip? L’ex vippona fa un chiarimento e assicura di non voler prendere parte a questa edizione.

Dayane Mello torna a parlare del Grande fratello vip, confermando di non aver nessuna intenzione di tornare ad essere una concorrente di questo reality. Proprio nelle scorse ore, infatti, la showgirl ed ex gieffina ha fatto sapere di non aver assolutamente nessuna intenzione di entrare all’interno della casa più spiata d’Italia, spiegando anche il perchè. Ma cosa ha dichiarato nel dettaglio Dayane Mello?

Dayane Mello torna a parlare del Grande fratello vip

Dayane Mello in queste ultime settimane è stata accostata al reality di Canale 5. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Dayane Mello sarebbe stata una delle prossime vippone ad entrare nella casa più spiata d’Italia. Ad ogni modo, dopo tante chiacchiere al riguardo, la modella è intervenuta ed ha postato sui social un messaggio proprio per chiarire questa situazione. Dayane non sembra avere alcuna intenzione di entrare nella casa più spiata d’Italia.

Le parole della Mello che non ha nessuna intenzione di tornare al Gf vip

L’ex gieffina ha condiviso su Instagram una diretta, nel corso della quale ha dichiarato di non aver assolutamente nessuna intenzione di accettare qualsiasi proposta e di entrare all’interno della casa più spiata d’Italia. Una cosa è certa, ovvero che per questa edizione sicuramente non la rivedremo all’interno del reality condotto da Alfonso.” Chiariamo questa roba qua ragazzi, non lo faccio, semplicemente per una cosa mia, perché ho provato un po’ delle sensazioni nelle settimane scorse, magari avevo anche la richiesta di andare lì a fare il GF ma non voglio”. Queste le parole di Dayane Mello che ha rinunciato al Gf vip ed ha ammesso di non avere una buona opinione dei vipponi che sono attualmente all’interno della casa. “Non voglio mischiarmi con questo cast, non voglio mischiarmi a queste persone perché hanno fatto veramente del danno a tante persone lì dentro ad oggi. Se non ci fossero queste persone dentro forse io… con della gente con un po’ più di tatto… “.

L’ex gieffina parla degli attuali vipponi

Molto probabilmente, quindi, se il cast fosse stato diverso, la stessa Dayane avrebbe valutato l’idea di poter attraversare di nuovo la porta rossa. “Sono tutti dei personaggi, nessuno sembra vero. E poi tutti che vogliono copiare chi è stato protagonista delle altre edizioni. A mio parere, io non c’entro proprio nulla in questo programma. Poi dobbiamo anche renderci conto che io sono stata una protagonista, ma non sono mai stata trattata come una protagonista, visto che tutti hanno avuto dello spazio. A me, di riempire i buchi, e buttarmi lì nella casa… anche no“. Queste ancora le sue parole.