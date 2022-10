Che tempo che fa, Luciana Littizzetto si scaglia contro Belen, Fabio Fazio si scusa

0 SHARES Condividi Tweet

Che tempo che fa, Luciana Littizzetto contro Belen Rodriguez. Fabio Fazio si scusa con la showgirl argentina.

A Che tempo che fa, Luciana Littizzetto ha travolto letteralmente Belen Rodriguez, tanto che ad un certo punto è intervenuto lo stesso Fabio Fazio per scusarsi. Conosciamo bene la comica, che battute dopo battute ha attaccato la showgirl argentina. Ma cosa è accaduto nello specifico? Facciamo un pò di chiarezza al riguardo.

Luciana Littizzetto ha travolto Belen Rodriguez a Che tempo che fa

Luciana Littizzetto è stata protagonista della scorsa puntata di Che tempo che fa, dove ha preso di mira Belen Rodriguez che pochi giorni fa a Le Iene, ha dovuto fare i conti con un imprevisto in diretta tv. Pare che mentre la modella stava conducendo il programma di Italia 1 insieme a Teo Mammuccari, ha avuto un problema con l’abito in pelle attillato. Nel dettaglio, un bottone si sarebbe staccato, ma Belen fortunatamente con i riflessi pronti con le mani ha parato ed evitato il peggio. Inevitabilmente il video è finito in rete ed è diventato virale.

L’attacco della comica alla showgirl argentina dopo l’incidente avvenuto a Le Iene

A commentare l’accaduto è stata proprio lei, Luciana Littizzetto, la quale in primis ha improvvisato un balletto e poi ha dato la sua opinione su quanto accaduto. “Per un attimo ho pensato che mi succedesse come Belen, hai visto? A Le Iene ha fatto un balletto, aveva uno chemisier di pelle e le è partito un bottone”. Queste le parole di Luciana Littizzetto. “Sono cose che capitano”, ha invece ribadito Fabio Fazio, parole alle quali Luciana ha replicato dicendo “A chi? A te?”. A quel punto il conduttore avrebbe ribadito “No a Belen”.

Interviene Fabio Fazio che si scusa con la showgirl

Luciana però non si è limitata a questo, ma sarebbe andata avanti parlando dell’ipotetica taglia della conduttrice. “Tra l’altro che taglia avrà Belen? Una seconda coppa C, una terza coppa B. Non sicuramente una settima altrimenti radeva al suolo lo studio”, ha aggiunto la Littizzetto. A quel punto il conduttore è intervenuto per scusarsi direttamente con la modella sudamericana. “Belen scusaci”.