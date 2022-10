Mara Venier incidente in studio: “Cosa mi stava per accadere”

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier, la conduttrice di Domenica in è stata protagonista di un incidente avvenuto nel corso della puntata andata in onda la scorsa domenica.

Mara Venier è la conduttrice di Domenica in, la trasmissione che va in onda tutte le domeniche su Rai 1. Il programma è uno dei più amati della televisione italiana e Mara è una delle conduttrici più amate di tutti i tempi. Nel corso dell’ultima puntata di Domenica in, la conduttrice ha rischiato di rimanere senza vestiti, il tutto in diretta tv. Il tutto è accaduto nel momento in cui Mara stava intervistando Cristiano Malgioglio.

Mara Venier protagonista di un incidente in diretta su Domenica in

Mara Venier è stata la protagonista di un incidente in diretta su Domenica in. Il tutto è accaduto proprio durante una chiacchierata tra la conduttrice e Cristiano Malgioglio. Questa chiacchierata stava proseguendo, fino a quando si sono avvistati diversi movimenti di autori e di assistenti. La conduttrice a quel punto ha lanciato una clip e, come si è potuto vedere, è apparsa senza giacca e con la casacca alzata ed al suo fianco due assistenti che l’aiutavano a sistemarsi insieme a Cristiano Malgioglio. A parlare di quanto accaduto è stata la stessa Mara Venier, tra le risate.

Domenica in, la conduttrice rischia di rimanere nuda

“C’era il filo del microfono che alzava tutto e stavo rimanendo nuda, non so cosa sia successo!”, queste le parole di Mara Venier. Non sappiamo cosa sia accaduto alla conduttrice. Forse, il microfono le aveva alzato il vestito e sono dovuti intervenire gli assistenti per evitare che accadesse il peggio e che la conduttrice rimanesse senza vestiti addosso. La regia fortunatamente è intervenuta subito ed ha inquadrato l’orchestra che è stata presa di sorpresa e subito ha iniziato a suonare dei brani musicali, ovviamente improvvisati.

Cristiano Malgioglio aiuta Mara Venier

Cristiano Malgioglio, invece, si è subito precipitato sulla conduttrice per aiutarla. Insomma, in studio si sono vissuti attimi di panico e tutto poi è tornato alla normalità. Nonostante l’incidente ed il panico, Mara è riuscita a gestire bene la situazione. Una puntata parecchio movimentata quella di Domenica in andata in onda la scorsa domenica, non soltanto per questo incidente, ma anche per il fatto che Guillermo Mariotto e Alberto Matano si sono lasciati andare ad uno scontro piuttosto acceso.