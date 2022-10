Ricchi e Poveri, Pupo lascia tutti senza parole: “Al funerale di Franco Gatti, Angela e Angelo non hanno voluto Marina Occhiena seduta vicino”

0 SHARES Condividi Tweet

Ricchi e Poveri, non c’è nessuna pace tra i componenti della band. Pupo racconta un aneddoto relativo ai funerali di Franco Gatti.

Non c’è nessuna pace tra i vari componenti dei Ricchi e Poveri. Sono trascorsi tantissimi anni, circa 41, da quando le due donne del gruppo hanno litigato. Stiamo parlando di Angela Brambati e Marina Occhiena. In seguito alla lite, Marina è uscita dal gruppo. Poi il 5 febbraio 2020 al Festival di Sanremo c’è stata una reunion e sembrava che tutto fosse passato. Eppure, neppure questa reunion tanto voluta da Amadeus è riuscita a far superare i dissapori tra i vari componenti del gruppo. A parlare di questo è stato Pupo, un noto artista e amico della band, nonché autore di tantissimi brani interpretati dal gruppo. Ma cosa ha riferito il cantante?

Ricchi e Poveri, nessuna pace nonostante la reunion del 5 febbraio 2020

Sembrava che i vecchi dissapori fossero ormai acqua passata, ma non è proprio così. Nei giorni scorsi come sappiamo, è venuto a mancare Franco Gatti ed è stato davvero un duro colpo per tutti. Pupo, artista e grande amico della band, nella sua rubrica intitolata Dolce e un pò salato, pubblicata ieri su QN ha parlato del gruppo.

Pupo racconta un particolare relativo al funerale di Franco Gatti

Nello specifico, il cantante ha raccontato di aver partecipato al funerale di Franco Gatti che è venuto a mancare il 18 ottobre. Le parole di Pupo hanno davvero lasciato tutti senza parole, visto che l’artista ha voluto rendere noto un aneddoto. “Non erano presenti, a parte gli altri tre componenti del gruppo, personaggi importanti del mondo dello spettacolo ma, almeno io, non ne ho proprio sentito la mancanza”.

Angela e Angelo non si siedono al fianco di Marina, nessun pace?

Queste le parole di Pupo il quale ha anche aggiunto che Angelo e Angela, che sono gli attuali componenti del gruppo non si sono seduti in prima fila al fianco di Marina, nonostante lei fosse arrivata in chiesa prima e avesse lasciato due posti liberi al suo fianco. Una stonatura che di certo ci fa ben capire che forse i vecchi dissapori non sono mai stati superati.