Fabio Fazio a Riccardo Scamarcio: “E’ vero che Michele Placido ti ha scelto perchè sei antipatico?”, Scamarcio non la prende bene

Fabio Fazio ha ospitato in studio Riccardo Scamarcio e Louis Garrell, i due attori che hanno presentato il film “L’ombra di Caravaggio”. La battuta di Fabio non è passata inosservata.

La scorsa domenica 23 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio. Ebbene, ospiti della puntata sono stati loro, Riccardo Scamarcio e Louis Garrell, per presentare il film intitolato “L’ombra di Caravaggio”, dove ovviamente sono i protagonisti. Nel corso dell’intervista, c’è stato un momento piuttosto interessante, ovvero quello in cui il conduttore e l’attore pugliese, si sono scambiati delle battute. Ma cosa è accaduto?

Che tempo che fa, Riccardo Scamarcio e Louis Garrell ospiti di Fabio Fazio

A Che tempo che fa, nel corso della puntata di domenica 23 ottobre Fabio Fazio ha ospitato in studio due grandi attori, ovvero Riccardo Scamarcio e Louis Garrell. Entrambi sono stati i protagonisti del film intitolato “L’ombra di Caravaggio”, che arriverà in Italia il prossimo 3 novembre. E’ stato durante la presentazione del film, che Fabio e Riccardo sono stati protagonisti di un siparietto che non è di certo passato inosservato ai telespettatori a casa.

La battuta del conduttore a Scamarcio che non passa inosservata

Il film in questione, intitolato “L’ombra di Caravaggio”, che vede protagonista Scamarcio, è una pellicola che mette insieme cinema e arte, dove non viene descritta l’intera vita dell’artista. Nello specifico il regista, Michele Placido, ha voluto raccontare un aneddoto piuttosto significativo riguardante la sua ascesa nel mondo dell’arte. Il regista ha voluto raccontare la persecuzione che l’artista ha dovuto subire da parte della Chiesa che riteneva che i suoi quadri fossero blasfemi. E’ stato a quel punto che il conduttore ha chiesto all’attore “Ma è vero che Michele Placido ti ha scelto perché sei antipatico? Cito eh”.

Il cast del film “L’ombra di Caravaggio”

L’attore a quel punto avrebbe ribattuto dicendo “Mah no, la cosa è andata che gli hanno chiesto, ma come mai hai scelto Scamarcio, è antipatico e lui ha detto sì, ma è quello giusto”. A quel punto è intervenuto anche l’altro attore, ovvero Luois Garrell, dicendo che Riccardo non è antipatico, ma che quando si arrabbia lo fa in modo molto italiana. Il film in questione, è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma, ed è una collaborazione italo-francese. Oltre a Louis Garrell e Riccardo Scamarcio, nel cast sono presenti anche Micaela Ramazzotti, Vicinio Marchioni, Gianfranco Gallo e il figlio del regista Brenno Placido.