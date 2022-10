Gf vip, Patrizia Rossetti sbotta contro Elenoire durante la pubblicità “Datti una calmata”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata del Gf vip andata in onda ieri, lunedì 24 ottobre, durante la pubblicità Elenoire e Patrizia Rossetti se ne sono detti di tutti i colori.

Lite al Grande fratello vip nel corso della puntata andata in onda lunedì 24 ottobre 2022. Tutto è iniziato nel momento in cui Elenoire Ferruzzi ha mosso delle accuse a Nikita, accusandola di circuire gli uomini che interessano alle altre coinquiline. A difesa della giovane è intervenuta Patrizia Rossetti la quale ha sottolineato di non aver mai visto Nikita in atteggiamenti particolari con gli uomini della casa. Alfonso, ad un certo punto della puntata ha mandato la pubblicità ed è stato proprio durante lo spot che in casa è scoppiato il putiferio. Patrizia si sarebbe scagliata contro Elenoire, che stava iniziando ad alzare la voce. Dopo l’intervento della Rossetti, dopo, la Ferruzzi l’avrebbe completamente mandato a quel paese.

Gf vip, lite in casa durante la puntata tra Elenoire e Patrizia

Patrizia Rossetti nel corso dell’ultima puntata andata in onda ieri sera, lunedì 24 ottobre, si è scagliata contro Elenoire Ferruzzi. Il tutto è accaduto durante la pubblicità. Patrizia si sarebbe infuriata con la Ferruzzi, che nel frattempo stava iniziando ad alzare la voce.

L’attacco di Patrizia ad Elenoire durante la puntata

“Abbassa la voce perché stai esagerando. Senti hai esagerato e io te lo dico chiaro! Non ho nulla da dire di male di Nikita. E tu Ele datti una bella calmata! E parla con calma. E non dire che sono tutte finte sante! Io mica mi butto addosso ai maschi. A me Nikita non sembra che stia a zompare sugli uomini. Ma finiamola con le bugie! A me sembra che sia Elenoire che sta sempre con gli uomini“. Queste le parole dichiarate da Patrizia Rossetti ad Elenoire nel corso della puntata che è andata in onda ieri sera.

Scontro acceso durante la pubblicità

Elenoire avrebbe accusato Patrizia dicendole di non essere oggettiva, visto che in queste settimane ha tanto stretto e legato con Nikita. “Tanto è inutile perché tu non sei oggettiva quindi non ha senso che commenti. Ma per favore smettila che tanto lo sappiamo che tanto sei dalla sua parte”. Queste le parole di Elenoire che si è scagliata contro Patrizia, mandandola poi proprio a quel paese. ” Non fa testo Patrizia dai perdonami. E no che non mi do una calmata. Qui stanno a fare tutte le sante e no, non parlo di te che sei una coda di paglia“. Queste le parole di Elenoire che ha accusato Patrizia ancora di non essere oggettiva. Insomma, una puntata davvero ricca di tensione.