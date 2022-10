GfVip, Pamela Prati umilia Patrizia Rossetti “Sei la diva delle pentole”, la risposta della Rossetti la asfalta

0 SHARES Condividi Tweet

Al Grande fratello vip, Pamela Prati e Patrizia Rossetti hanno litigato nei giorni scorsi e la lite è finita in puntata.

Nella serata di ieri, lunedì 24 ottobre 2022 è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip e come sempre, sono stati tanti i momenti esilaranti e ricchi di sorprese. Nello specifico, c’è stato uno scontro piuttosto acceso tra Pamela Prati e Patrizia Rossetti, iniziato in realtà un paio di giorni fa e continuato poi in puntata. Ma per quale motivo le due hanno litigato? Cosa è accaduto?

Gf vip, Patrizia Rossetti e Pamela Prati litigano

Patrizia Rossetti e Pamela Prati sono due delle protagoniste assolute di questo Grande fratello vip. Nei giorni scorsi le due avevano litigato e il loro litigio è finito anche in puntata. Le due hanno avuto uno scontro piuttosto acceso e si sono scambiate delle battute piuttosto pungenti. Anche gli inquilini sono stati interpellati da Alfonso Signorini che ha chiesto il loro parere. Ma per quale motivo le due hanno litigato?

Le due dive della casa si scambiano battute di fuoco

La discussione, come abbiamo visto, sarebbe iniziata qualche giorno fa, durante una sfilata. Le donne hanno sfoggiato degli outfit che hanno messo in mostra il loro fisico. Le donne sono state chiamate in confessionale, per commentare la serata. Patrizia avrebbe preso in giro Pamela dicendole di avere un fondoschiena piatto, ma questo commento non sarebbe stato gradito dalla showgirl che ha risposto a tono. “Beh, il tuo è pieno di cellulite”. Questa la risposta pungente di Pamela Prati. In puntata si sarebbe parlato di quanto accaduto e Pamela si sarebbe rivolta alla coinquilina utilizzando ancora delle parole piuttosto pungenti.

Attilio Romita interviene in difesa di Pamela

“Lasciami stare che tu sei la diva delle pentole”, ha detto Pamela. A questa battuta avrebbe risposto Patrizia dicendo “Non lo faccio più da anni, se non sei informata sei pregata di non parlare”. In questa lite sono intervenuti anche i coinquilini, che si sono espressi in modo negativo soprattutto nei confronti di Pamela Prati. Nello specifico Nikita Pelizon avrebbe detto di Pamela che è una diva “dei tempi che furono”. In difesa di Pamela è intervenuto Attilio Romita che ha dichiarato “Dopo anni e anni in prima fila al Bagaglino, per l’amicizia con Pingitore, posso dire che Pamela merita”.