Nadia Toffa, la mamma Margherita svela di ricevere suoi messaggi

Nadia Toffa, la mamma Margherita racconta di sentire le voci dall’aldilà nel salotto di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5.

Torniamo a parlare di Nadia Toffa, la giovane Iena scomparsa prematuramente a soli 40 anni nel 2019 a causa di un cancro. Mamma Margherita ha parlato di lei anche nei mesi successivi. Poi per un pò di tempo è stata assente e adesso è tornata nel salotto di Barbara D’Urso, a Pomeriggio 5. La Signora Margherita sente ancora la figlia Nadia ed a raccontarlo è stata proprio la stessa. Ma cosa ha riferito?

Nadia Toffa, la signora Margherita a Pomeriggio 5 racconta di sentire le voci

Nadia Toffa, la Iena più amata di sempre è venuta a mancare purtroppo all’età di 40 anni nel 2019. La madre Margherita ha da sempre continuato a parlare della figlia e soprattutto ha raccontato di alcuni segnali che verrebbero dall’aldilà proprio dalla stessa Nadia. Nel salotto di Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D’Urso, la signora Margherita ha raccontato di aver ricevuto, in seguito alla morte della figlia, dei segnali direttamente dall’aldilà.

Susy Gallesi racconta di aver sentito le voci di Nadia

«Per comunicare con me passa da una terza persona, Cristina, con cui stabilirebbe una connessione spirituale tramite una radio». Queste le parole dichiarate dalla signora Margherita, la quale inizialmente era piuttosto turbata e preoccupata, ma adesso invece a distanza di tempo dice di essere particolarmente serena. In studio, seppur in collegamento c’era Susy Gallesi, una mediatrice che dice di comunicare alle persone messaggi che arrivano dall’aldilà. “Io sono in contatto con tutte le anime dell’aldilà”, queste le parole dichiarate da Susy, la quale ha anche aggiunto “Da quando sono piccola ricevo messaggi. Li vedo e li sento. Sento delle voci».

La testimonianza della signora Barbara Chiappini

La mediatrice ha raccontato di un episodio avvenuto nei giorni scorsi. La mamma di Nadia avrebbe partecipato ad un convegno facendo ascoltare delle registrazioni della stessa Nadia. In quel momento la mediatrice ha avvertito Nadia, ha riferito di aver sentito tante voci, compreso quella di Nadia. In studio a Pomeriggio 5 presente anche Barbara Chiappini che ha raccontato di aver ricevuto dei messaggi da parte della madre direttamente dall’aldilà, tramite una signora.