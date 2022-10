Gf vip, Alfonso Signorini in diretta a Daniele Dal Moro “Che bello che eri” , quello che gli risponde del Moro lascia tutto a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Alfonso Signorini, una gaffe con Daniele Dal Moro in diretta tv. Il conduttore scambia una bambina per Daniele da piccolo.

Nella serata di lunedì 24 ottobre 2022 è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip. Uno dei protagonisti della puntata è stato Daniele Dal Moro, il quale ha raccontato il suo passato. Alfonso Signorini, nel mandare in onda alcune immagini però, sembra sia stato protagonista di una gaffe. Ma cosa ha detto Alfonso?

Gf vip, Alfonso Signorini protagonista di una gaffe

Nel corso della puntata dello scorso 24 ottobre del Grande fratello vip, uno dei protagonisti assoluti è stata Daniele Dal Moro. Il vippone ha raccontato il suo passato. Nello spazio che è stato dedicato a lui, Alfonso Signorini ha mandato in onda delle immagini e tra queste pare ci fosse una bambina. Il conduttore però, avrebbe scambiato Daniele con quella bambina, dicendo appunto “Che bello che eri”. A quel punto Daniele non ha potuto non rispondere, dicendo che quella bambina in realtà era la sorella.

Alfonso manda delle foto in onda e scambia una bambina per Daniele Dal Moro

Nel corso della puntata del Grande fratello vip dello scorso lunedì, Alfonso Signorini è stato protagonista di una gaffe che di certo non è passata inosservata. Daniele Dal Moro è stato uno dei protagonisti. Il gieffino è stato accusato dai suoi compagni d’avventura di esporsi poco. Per questo motivo, Daniele ha iniziato a parlare della sua vita ed ha confessato di aver avuto dei problemi molto seri ed importanti all’età di 14 anni e che sono durati per diverso tempo. Tante le immagini che sono state mandate in onda da Alfonso Signorini e tra queste, appunto, la foto di una bambina. Il conduttore era convinto che si trattasse di Daniele da piccolino.

Daniele ha parlato di alcuni problemi, ha parlato del suo passato segnato da dipendenza da alcol, droghe, bulimia, anoressia, problemi con la famiglia. Alfonso ha mandato in onda diverse immagini e tra queste, la foto di una bambina. “Qui ti vediamo da bambino, che bello che eri”. Queste le parole del conduttore, che è stato così il protagonista di una gaffe. “E’ mia sorella”, avrebbe puntualizzato il gieffino, facendo sorridere tutti quanti.

Il commento di Martina Nasoni

Subito dopo la puntata, a lasciare un commento su quanto visto è stata Martina Nasoni l’ex vincitrice del Gf vip che ha avuto una storia con Daniele. Martina ha condiviso una foto di Daniele e poi ha scritto “È questo quello che ho visto in te dal primo giorno, sono contenta che sia finalmente venuto fuori il vero Dani. Avanti tutta, good luck”.