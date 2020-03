Uomini e Donne il tronista Daniele Dal Moro fa pensare le sue pretendenti, ira del web

I social si sono scatenati contro Daniele Dal Moro dopo i suoi comportamenti nei confronti delle sue corteggiatrici.

In particolare il tronista di U e D, nonché ex del Grande Fratello ha preteso che le ragazze si pesassero in trasmissione davanti a lui affinchè si potessero svelare eventuali bugie sulla propria forma fisica.

Ovviamente sono piovute critiche e lamentale anche in studio, dalle stesse ragazze che erano arrivate lì per corteggiarlo e si sono ritrovate ad affrontare una situazione e poco delicata; una delle ragazze a cui è stata fatta questa inusuale richiesta ha ribattuto dicendo che le sembrava quasi di essere ad un colloquio di lavoro, mentre Giovanna Abate collega di trono di Daniele ha inveito contro la prima ragazza a cui era stato chiesto di pesarsi dopo essersi tolta le scarpe, proprio perché non avrebbe dovuto acconsentire ad una richiesta tanto assurda.

Ginevra, questo è il nome della prima corteggiatrice, pensando di riuscire ad entrare nelle grazie di Daniele, non ha battuto ciglio di fronte al desiderio dell’uomo di verificare il suo peso, ma tutto è stato vano; Dal Moro infatti l’ha invitata a lasciare il programma poiché non corrispondeva ai suoi canoni estetici e perché in quel frangente si era dimostrata troppo remissiva.

Ma lo show di Daniele non finisce qui: la seconda ragazza che si reca in studio per corteggiarlo riceve la stessa richiesta di pesarsi in trasmissione e Giulia, questo è il suo nome, pur acconsentendo all’insolita richiesta, gli fa notare quanto il tono arrogante la abbia infastidita. E rincara la dose, ormai inviperita, dicendogli che è lei a mettergli un voto e sulla base del suo comportamento presuntuoso ed irrispettoso, non può meritarsi più di un 4. Giulia è senza freni non avendo più nulla da perdere, perciò gli dice anche quanto sia offensivo che lui esaminando le ragazze come fossero merce, assegna loro dei punteggi, apprezzamenti o deprezzamenti, scrivendo appunti sui loro curriculum.

Per tutta risposta, Daniele, che probabilmente manca completamente di sensibilità almeno per entrare in sintonia sulle rimostranze ricevute, elimina anche Giulia giustificando la sua decisione in maniera candida rispondendole che così come le ragazze si sono dimostrate disponibili a fare il colloquio con la redazione, allo stesso modo devono essere d’accordo a farlo con lui che nel frattempo annota i dati delle pretendenti.