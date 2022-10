Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino al veleno contro l’ospite Andrea Pucci “Questo programma sta peggiorando”

0 SHARES Condividi Tweet

Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile, nel corso dell’ultima puntata ha perso la pazienza e ha ripreso i due ospiti.

Stefano De Martino è il conduttore del programma Stasera tutto è possibile, che va in onda ogni lunedì su Rai 2 e giunto ormai alla quarta edizione. Nel corso dell’ultima puntata del programma, andata in onda proprio lunedì 24 ottobre 2022, il conduttore sembra aver ripreso due protagonisti, che con il loro comportamento hanno fatto infuriare l’ex ballerino. Ma chi sono stati i due protagonisti e per quale motivo, questi hanno fatto saltare la pazienza al conduttore?

Stasera tutto è possibile, il conduttore perde la pazienza e riprende due personaggi

Stefano De Martino nel corso dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile sembra abbia perso letteralmente la pazienza. Ad un certo punto, infatti, durante la puntata l’ex ballerino ha ripreso due personaggi ovvero Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, che hanno interpretato i panni dei dispettosi. Sin dalle prime battute, i due personaggi hanno indispettito Stefano De Martino.

L’ex ballerino si infuria e si scaglia contro i due personaggi

Il conduttore ha presentato gli ospiti proprio ad inizio puntata e nello specifico ha annunciato l’ingresso in studio di Nathalie Guetta, che da diversi anni è una protagonista della fiction di Rai 1 Don Matteo. Poi ha annunciato anche l’arrivo dei due comici napoletani, che sono arrivati coperti dalla stecca a forma di emoticon. I due hanno continuato a coprirsi il volto, fino a quando lo stesso conduttore, ovviamente con i giusti toni e modi, ha invitato i suoi ospiti a scoprirsi il viso. “Si capisce che siete voi, è chiaro che siete voi. La volete smettere?”. Queste le parole di Stefano De Martino che ha invitato così i due ospiti Biagio Izzo e Francesco Paolantoni a coprirsi il viso.

Il siparietto tra Andrea Pucci e Stefano De Martino

Dopo questo siparietto, lo stesso Stefano è andato a vedere quali fossero le condizioni degli ospiti della puntata, tra cui Nathalie Guetta, Enzo Miccio ed anche Andrea Pucci. Proprio quest’ultimo si è rivelato protagonista di un siparietto piuttosto divertente. “L’accoglienza è peggiorata qui in questo programma, noi del nord non ci troviamo bene”, ha dichiarato Pucci. Non è tardata ad arrivare la replica di De Martino che ha risposto, seppur con ironia. “L’accoglienza sta peggiorando, ma del resto anche il programma sta peggiorando”, questa la replica di De Martino.