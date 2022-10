Belen diretta su: “Mio marito ora vi farà sorridere”

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez nelle scorse ore ha pubblicato un post, proprio mentre seguiva il marito Stefano De Martino alla conduzione del programma Stasera tutto è possibile.

Che Belen Rodriguez sia perdutamente innamorata di Stefano De Martino non è di certo una novità. I due sono tornati insieme ufficialmente da alcuni mesi, anche se inizialmente non hanno voluto ufficializzare la relazione ed hanno aspettato un po’ prima di tornare e apparire di nuovo come una coppia. Ad ogni modo, ormai da diversi mesi Stefano e Belen non si nascondono più e la stessa showgirl sui social network nelle scorse ore ha fatto il tifo per il marito. In occasione della messa in onda della puntata di Stasera tutto è possibile, il programma condotto proprio da Stefano, Belen ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post piuttosto significativo. Ma cosa ha scritto nello specifico?

Belen Rodriguez segue il marito a Stasera tutto è possibile e fa il tifo per lui

Belen Rodriguez nelle scorse ore non ha perso la puntata di Stasera tutto è possibile, ovvero il programma condotto dal marito che va in onda su Rai 2, proprio ogni lunedì e giunto ormai alla quarta edizione. In contemporanea, il lunedì va in onda il Grande Fratello vip e come ben sappiamo in questa edizione all’interno della casa più spiata d’Italia, Belen ha anche il suo ex compagno ovvero Antonino Spinalbese che è anche il padre della figlia Luna Mari.

Il post di Belen che fa sorgere alcuni dubbi

Ad ogni modo, sui social network Belen ha fatto sapere aver seguito la puntata di Stasera tutto è possibile mostrando anche una scena del conduttore, durante la conduzione della puntata. “Adesso su Rai Due… Mio marito vi fa sorridere, quanto fa sorridere “quasi sempre” anche me! Con Stasera tutto è possibile!”. Queste le parole scritte da Belen nel post che ha pubblicato proprio su Instagram e che qualcuno ha interpretato come una frecciatina che lascia pensare che tra i due i rapporti siano comunque un po’ burrascosi.

Amore burrascoso quello tra Belen e Stefano

Possibile che Stefano in questi ultimi tempi abbia fatto un po’ arrabbiare Belen? Del resto, ormai siamo abituati al loro amore piuttosto burrascoso, ma al tempo stesso forte e indissolubile. Dall’altro campo, invece Belen non ha mai commentato la partecipazione di Antonino Spinalbese al Grande Fratello vip.