Ambra e Francesco Renga bellissimi insieme, le foto che postano mettono i brividi, cosa c’è dietro

Ambra Angiolini e Francesco Renga sono tornati felici e molto vicini. Hanno trascorso l’ultimo weekend vicini e in compagnia dei loro figli.

Ambra Angiolini e Francesco Renga sono tornati insieme, ma solo nelle foto del weekend in famiglia. I due sono stati insieme per tantissimi anni, costruendo una bellissima famiglia insieme ai loro figli Jolanda e Leonardo. Poi è arrivata la notizia della separazione che è stata particolarmente dolorosa per tutti. Tuttavia, nel rispetto di quello che è stato il loro rapporto e per il bene dei loro figli, i due hanno mantenuto uno splendido rapporto. Lo scorso weekend i due sono apparsi di nuovo insieme sui social, in compagnia anche dei loro figli. Hanno trascorso nello specifico un weekend al parco divertimenti, insieme a Jolanda e Leonardo, ma proprio mentre i loro figli si divertivano, i due ex hanno voluto immortalare alcuni momenti di relax e soprattutto di grande affetto.

Ambra Angiolini e Francesco Renga di nuovo insieme e vicini

Ambra Angiolini e Francesco Renga sono tornati ad essere vicini dopo tanto tempo. I due sono stati insieme per tanti anni e insieme hanno costruito una bellissima famiglia. I due hanno conservato però un bellissimo rapporto nonostante la loro storia si sia conclusa nel 2015. Nelle scorse ore sui social sono apparse delle foto e dei video in cui si vede Francesco e Ambra molto vicini, abbracciati. I due ex si sono lasciati andare alle coccole lo scorso weekend, trascorrendo un fine settimana al parco divertimenti insieme ai figli.

Weekend al parco divertimento per la famiglia riunita

Come abbiamo già anticipato, i due sono stati insieme per 11 anni ed anche dopo la separazione, non hanno mai perso la complicità, neppure quando Francesco ha ufficializzato la sua relazione con la nuova compagna Diana Poloni. Recentemente era stata la stessa Ambra a parlare nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

Le parole di Ambra a Verissimo

“In questo momento il cuore mi batte a prescindere. Sono felice e mi diverto senza pensare al grande amore”. Queste le parole di Ambra parlando della sua vita sentimentale. “La verità è che non ho bisogno per forza di un amore per stare bene, né la fine di un amore per stare male”. Ambra sembra aver aggiunto che l’unico fallimento che ha riconosciuto nella sua vita è stato la fine del rapporto con Francesco, padre dei suoi figli.