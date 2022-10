Ginevra e Elettra Lamborghini, il rapporto tra le due sorelle sta cambiando, cosa sta accadendo

0 SHARES Condividi Tweet

Ginevra e Elettra Lamborghini, potrebbe essere cambiato qualcosa dopo la partecipazione della prima al reality. Ecco le novità.

Ginevra Lamborghini è una ex gieffina e sorella della cantante Elettra. Sappiamo bene ormai, che le due purtroppo hanno avuto dei problemi tanto da non parlarsi più da diversi anni. Ad ogni modo, sembra che in seguito alla partecipazione di Ginevra al Grande Fratello vip, possa essere cambiato qualcosa tra le due sorelle. Che sia arrivata la pace?

Elettra e Ginevra Lamborghini pace fatta dopo il Gf vip?

Ginevra Lamborghini ed Elettra potrebbero essere tornate a fare la pace, dopo alcune incomprensioni e problemi sorti qualche anno fa, che hanno portato le due a non parlarsi più per tanto tempo. Ginevra ha preso parte al Grande Fratello vip 7, ma in realtà Alfonso sperava che la Lamborghini prendesse parte già al reality due anni fa, ma all’epoca la trattativa era saltata. In quell’occasione la ragazza aveva chiesto di includere nel contratto una richiesta piuttosto particolare, ovvero non voleva parlare della sua famiglia e nello specifico del litigio con la sorella. Il conduttore Alfonso Signorini però pare che non fosse convinto di questa richiesta, tanto da non concludere poi la trattativa. Nel corso di questi anni però, la situazione sembra essere cambiata ed infatti Ginevra ha preso parte alla settima edizione della versione vip del Grande Fratello.

Alfonso Signorini, le novità sul rapporto tra le due sorelle

Durante la sua permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia, la stessa Ginevra ha parlato più volte della sua famiglia e del rapporto piuttosto complicato con la sorella Elettra con la quale non parla da circa 3 anni. Dal canto suo, la cantante non ha gradito l’ingresso nella casa più spiata d’Italia di Ginevra e ha mandato anche due diffide alla sorella nella speranza che quest’ultima non parlasse più di lei. Ebbene, nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello vip, Alfonso Signorini ha chiesto a Ginevra se in questi giorni avesse sentito Elettra e l’ex vippona ha riferito di non aver ancora incontrato la sorella. “No non ci siamo ancora viste o sentite. C’è un punto… ho un sentore, una sensazione che qualcosa stia andando tutto verso. Le cose si stanno sistemando. Piano, piano, piano, però per me è già tanto così sono sincera“. Sono state queste le parole dichiarate da Ginevra.

Le parole di Ginevra a Casa Chi sul rapporto con la sorella

La stessa nel corso di una puntata di casa Chi aveva ancora una volta parlato della sorella minore, dicendo che Elettra non ha festeggiato la sua squalifica e di essere certa di questa cosa. “Non ha esultato e qualcuno della mia famiglia mi ha riferito che lei ha espresso vicinanza nel momento della mia eliminazione. Diciamo quindi che c’è uno spiraglio adesso. Da qui si può iniziare a lavorare per ricucire tutto. Non tutti i mali vengono per nuocere e sono felice. In questa brutta storia c’è un lato positivo. Da qui si può partire per ricostruire qualcosa e adesso vedremo“. Queste le dichiarazioni che l’ex gieffina ha rilasciato nel salotto di casa Chi e che hanno fatto ben intendere che molto probabilmente ci possa essere stato un contatto tra le due.