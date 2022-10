UeD, Vittoria Deganello incinta, sui social attaccano Alessandro Murgia ma interviene la sorella a difesa e dice: “Se parlo, crollano i palazzi”

0 SHARES Condividi Tweet

Vittoria Deganello è incinta e sola, è mistero sull’identità del padre. Parla Nicole, la sorella di Alessandro Murgia.

Vittoria Deganello ha rivelato nei giorni scorsi di essere incinta. Stiamo parlando dell‘ex corteggiatrice di Uomini e Donne, la quale nei giorni scorsi ha annunciato la gravidanza, anche se vige il massimo riserbo sull’identità del padre. Una cosa sembra essere certa, ovvero che l‘ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta portando questa gravidanza da sola. Poco prima di annunciare la gravidanza, la giovane influencer stava insieme al calciatore Alessandro Murgia. In tanti pensano che possa essere lui il padre del figlio in arrivo, ma Vittoria non ha confermato ne smentito. Anche il calciatore non ha rivelato nulla nel dettaglio. A parlare nelle scorse ore è stata la sorella del giocatore, ovvero Nicole. Ma cosa ha rivelato nel dettaglio?

Vittoria Deganello è incinta, l’annuncio dell’ex corteggiatrice

Vittoria Deganello ha annunciato la gravidanza, anche se non sappiamo effettivamente chi possa essere il padre del bimbo in arrivo. Sappiamo per certo che poco prima dell’annuncio della gravidanza, Vittoria stava insieme al calciatore Alessandro Murgia, ma non abbiamo certezza se il padre del bambino in arrivo sia lui o meno. L’influencer non ha confermato ne smentito. A parlare è stata Nicole, la sorella del giocatore. Dopo aver ricevuto tanti messaggi, Nicole ha pubblicato una Stories che ha destato parecchi dubbi.

Mistero sull’identità del padre, parla Nicole Murgia la sorella di Alessandro

Nello specifico Nicole ha ripostato un messaggio pubblicato da parte di un utente. “Ricompari dal nulla su Instagram, non hai niente da aggiungere sulla triste, imbarazzante e irresponsabile scelta di tuo fratello? Che tristezza”. Queste le parole dell’utente e la risposta non è tardata ad arrivare. “Neanche da tre ore sui social e già comincio a ricevere messaggi del genere. Non parlerò di questa vicenda, non risponderò a nessun messaggio a riguardo. Dico solo una cosa. I social non sono la vita reale. Non parlo perché potrei far crollare palazzi. Tempo al tempo”. Un messaggio che ha destato parecchi dubbi ed ha gettato mistero in questa vicenda. La Murgia, d’altro canto non ha smentito il fatto che il fratello possa essere il padre del figlio che Vittoria porta in grembo.

Gravidanza in solitaria, Vittoria aspetta una bambina

Vittoria intanto ha annunciato la gravidanza ed anche il sesso del futuro nascituro. L’ex corteggiatrice appenderà un fiocco rosa alla sua porta ed ha aggiunto ancora che sta vivendo questa gravidanza in solitaria.