Uomini e Donne, Gianni Sperti alla De Filippi: “Ho bisogno di farti una domanda”, la reazione della conduttrice

0 SHARES Condividi Tweet

Gianni Sperti nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri si è rivolto a Maria De Filippi ponendole una particolare domanda che ha spiazzato tutti i presenti in studio.

Così come ogni giorno ecco che anche nel pomeriggio di giovedì 20 ottobre è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne. E proprio nel corso di tale appuntamento a sorprendere i telespettatori è stato l’opinionista Gianni Sperti che ha colto l’occasione per rivolgere una particolare domanda alla padrona di casa. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Alessandro e Ida protagonisti della puntata di Uomini e Donne

Chi sceglie di partecipare a Uomini e Donne lo fa nella speranza di riuscire a trovare l’amore. Alcune volte le frequentazioni portano poi alla nascita di una relazione mentre invece altre volte no. E’ il caso di Alessandro Vicinanza e Ida Platano la cui frequentazione non ha portato alla nascita di una storia d’amore. I due hanno quindi proseguito cercando di conoscere altre persone e proprio Vicinanza si è molto avvicinato, nel corso delle scorse settimane, alla dama Roberta Di Padua. Quest’ultima nel corso delle ultime puntate ha rivelato di essere addirittura pronta ad uscire dallo studio di Uomini e Donne con il cavaliere ma ecco che quello che è accaduto poco dopo ha colto di sorpresa tutti. Alessandro infatti ha rivelato di avere un’altra donna nel cuore e nella mente, e lei è proprio Ida Platano.

Alessandro Vicinanza ringrazia Maria De Filippi

Nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri Alessandro Vicinanza ha quindi rivelato di provare dei forti sentimenti per l’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri e ha voluto ringraziare proprio Maria De Filippi per averlo aiutato a far chiarezza dentro se stesso e trovare il coraggio di esternare i suoi sentimenti senza avere la paura di essere rifiutato oppure ancora giudicato. E’ stato proprio a tal proposito che l’opinionista Gianni Sperti si è rivolto alla conduttrice per rivolgerle una particolare domanda sorprendendo tutti i presenti in studio.

La particolare domanda di Gianni Sperti rivolta alla conduttrice di Uomini e Donne

Alessandro Vicinanza ha avuto molto coraggio nel riuscire ad esternare davanti a tutti i suoi sentimenti per Ida nonostante quest’ultima in diverse occasioni abbia rivelato di non provare le stesse cose per il cavaliere. Ed è stato a questo punto che Gianni Sperti si è rivolto a Maria De Filippi facendole una particolare domanda. “Voglio fare una domanda a te. Cosa ne pensi dell’insistere nei sentimenti nonostante gli ostacoli che si presentano lungo il cammino?” , queste le parole espresse dall’opinionista e alle quali la conduttrice, ovviamente facendo riferimento alla vicenda Ida – Alessandro, ha risposto “Dipende chi ti trovi davanti”. Maria ha infatti voluto chiarire che il suo commento ere legato al comportamento avuto da Ida nel corso degli anni. La dama infatti ha sempre dimostrato di essere una donna istintiva.