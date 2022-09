Ida Platano chiude con Riccardo Guarnieri, e il web li massacra

0 SHARES Condividi Tweet

E’ di nuovo scontro tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Lei dice di non voler sapere più nulla, lui le da della bugiarda.

Inizia una nuova stagione di Uomini e Donne ma i personaggi sono sempre gli stessi e sempre con le stelle problematiche. Ebbene, nella seconda puntata del programma di Maria De Filippi sono arrivati loro, Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Vi starete chiedendo del perché i due continuino ad “annoiare” il pubblico con le loro diatribe sentimentali, senza mai risolvere nulla. Adesso, dopo i mesi estivi, i due sono tornati davanti le telecamere per l’ennesimo confronto e questa volta Ida sembra che abbia deciso di mettere un punto a questa storia. Che sia la volta buona?

Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornano a Uomini e Donne

Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornato davanti alle telecamere di Uomini e Donne, nello studio di Maria De Filippi. I due, dopo la pausa estiva, sono tornati ad avere un confronto davanti le telecamere e questa volta Ida è apparsa davvero decisa a chiudere ogni tipo di rapporto con il suo ex. “Io ho chiuso proprio con te. A me di te non me ne frega più niente! Sto benissimo”. Parole semplici che hanno evidenziato il punto di vista di Ida che sembra essere decisa a non aver più nulla a che fare con Guarnieri.

La dama non vuole saperne più nulla di Riccardo

Una volta tornati in studio, pare che a iniziare la discussione tra i due sia stato proprio lui Riccardo. Quest’ultimo rivolgendosi alla sua ex ha detto che effettivamente rispetto all’ultima volta, c’è ben poco da aggiungere. A quel punto, il cavaliere avrebbe anche confessato di aver provato più volte a chiamare Ida al telefono ma di aver ricevuto un trattamento che non si aspettava di certo. Ida lo avrebbe bloccato, cancellato proprio “questa è la donna che diceva di amarmi”. Questo quanto riferito da Riccardo incredulo la quale ha anche dato alla dama della bugiarda.

Riccardo una furia, è finita ma per sempre?

Al punto sarebbe intervenuto Gianni, che come sempre ha preso del difese di Ida dicendo che cosa dovesse fare, visto che Riccardo aveva detto di non essere più innamorato come prima. Insomma, uno scambio di battute tra i due che però sostanzialmente hanno tanto annoiato il pubblico di canale 5 che si è riversato sui social, commentando e dicendo che forse è il caso di passare avanti. Alla fine della discussione Riccardo ha concluso dicendo “Ognuno per la sua strada”.