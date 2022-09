Tina Cipollari una furia con Maria De Filippi: “Non posso più parlare?”, Maria le risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Tina Cipollari si è scagliata contro Maria De Filippi nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne. Il motivo? Tutta colpa di un nuovo concorrente.

Dopo la pausa estiva è tornato il programma più amato di sempre, ovvero Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi. Ebbene, una volta terminata la seconda puntata del programma di Canale 5 non sono mancate di certo le polemiche. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui Maria, la conduttrice, ha fatto sedere al centro dello studio un nuovo cavaliere, il quale è sembrato avere le idee abbastanza chiare. L’uomo avrebbe espresso i suoi gusti, ma le sue parole hanno scatenato la reazione di Tina Cipollari. Ma cosa ha riferito?

Uomini e Donne, la conduttrice invita al centro dello studio un nuovo cavaliere

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, non sono mancate le polemiche dopo la fine dell’ultima puntata di Uomini e Donne. La conduttrice ha fatto sedere al centro dello studio un nuovo cavaliere. Quest’ultimo è stato sincero sin dall’inizio, dicendo di provare attrazione per le donne più mature. E’ stato dopo questa confessione che è intervenuta Tina Cipollari, l’opinionista del programma che si è scagliata contro il nuovo arrivato. Ad ogni modo, quest’ultimo non ha fatto tanto affidamento alle parole di Tina, anzi avrebbe colto l’occasione per provocarla.

I gusti del nuovo cavaliere fanno adirare Tina, è scontro tra i due

“Non guardo le donne più giovani.. Mi piacciono le donne più grandi.. Qual è il problema? Può anche darsi che mi piaccia tu”. Queste le parole del cavaliere che hanno scatenato nel vero senso della parola Tina, la quale ha colto la provocazione ed ha risposto per le rime. “A me piacciono anziani e milionari. Hai toppato con me.. Non mi guardare proprio”. Insomma, un siparietto davvero molto simpatico tra i due che ha fatto tanto divertire il pubblico di Uomini e Donne ed anche la conduttrice Maria De Filippi.

Interviene Maria De Filippi, lo sfogo di Tina

Tina però avrebbe continuano ad attaccare il nuovo arrivato, tanto che ad un certo punto è intervenuta la stessa Maria, chiedendo a Tina di lasciarlo in pace. A quel punto Tina se la sarebbe presa anche con Maria, dicendo “Ah ma chi è arrivato? Non si può neppure parlare con questo?”. Ovviamente in modo simpatico, Maria ha spiegato che il concorrente ha solo 38 anni e con onestà ha espresso quelli che sono i suoi gusti.