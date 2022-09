Raoul Bova diretto sul matrimonio con Rocio: “Non la sposo e c’è un motivo”

0 SHARES Condividi Tweet

Raoul Bova fa una confessione inaspettata su Rocio Munoz Morales e dice che ha intenzione di sposarla, ma non adesso.

Torniamo a parlare di una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e del cinema italiano. Stiamo parlando di Raoul Bova e della sua compagna Rocio Munoz Morales, che è stata anche la madrina dell’ultima edizione del Festival di Venezia. I due stanno insieme da diverso tempo, eppure, nonostante abbiano avuto anche due figlie, non sono ancora convolati a nozze. In diverse occasioni si è parlato di questo matrimonio mancato, che però non rappresenta per loro un problema. Ebbene, di questo e tanto altro ne ha parlato l’attore nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Novella 2000.Cosa ha riferito il noto attore?

Raoul Bova e l’intervista a Novella 2000

Raoul Bova, uno degli attori più amati di tutti i tempi, in questi giorni è tornato a parlare e lo ha fatto nel corso di un’intervista che ha rilasciato per il settimanale Novella 2000. L’attore, che lo scorso anno ha avuto un successo strepitoso con Don matteo, ha parlato del suo documentario intitolato The lost beauty-La bellezza perduta: Siria, che è stato presentato pochi giorni fa alla Mostra internazionale del cinema di Venezia, dove la sua compagna è stata la madrina ufficiale.

L’attore parla del matrimonio con Rocio e confessa “L’intenzione c’è”

Introducendo questo argomento, il giornalista ha colto la palla al balzo per chiedere all’attore quando chiederà alla compagna, Rocio Munoz Morales con la quale sta insieme da molti anni, di diventare sua moglie. Raoul è stato molto sincero nel dire di sapere con certezza che la sua compagna da tempo aspetta questa proposta, ma ha aggiunto anche che al momento non è possibile organizzare l’evento per mancanza di tempo, perché troppo impegnati con il lavoro. Ad ogni modo, il noto attore nel corso della stessa intervista ha confessato di avere intenzione di sposare Rocio e che sicuramente questo succederà presto. “L’intenzione c’è, però, da parte di entrambi…Forse il prossimo anno…”. Queste le parole di Raoul.

Le parole di stima di Raoul per la sua compagna

Parlando ancora della compagna, Raoul ha confessato di essere molto fiero di lei e della sua carriera, visto che negli ultimi anni sta letteralmente scalando la vetta nel mondo del cinema.