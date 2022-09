Antonino Spinalbese non usa giri di parole su Belen: “Cosa ha fatto con lei”

0 SHARES Condividi Tweet

Prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, Antonino Spinalbese ha parlato di Belen Rodriguez e ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti.

E’ iniziata la nuova stagione del Grande fratello vip e tra i tanti concorrenti in casa c’è anche lui, Antonino Spinalbese. Abbiamo avuto modo di conoscerlo in questi anni perché il giovane parrucchiere ha avuto una relazione con Belen Rodriguez, dalla quale ha avuto anche una figlia, ovvero la piccola Luna Marì. Prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, Antonino ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Ma cosa ha riferito il giovane?

Gf vip, Antonino Spinalbese tra i concorrenti di questa settima edizione

Uno dei protagonisti di questa edizione del Grande fratello vip è lui, Antonino Spinalbese. Il giovane prima di entrare nella casa più spiata d’Italia ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Chi, parlando proprio del suo rapporto con Belen Rodriguez, la donna dalla quale ha avuto la figlia Luna Marì, che oggi è tutta la sua vita. Il giovane si sarebbe lasciato andare ad una confessione, ovvero avrebbe dichiarato che il suo desiderio è che Belen possa stare con Stefano De Martino, questa volta per sempre. Secondo il gieffino questa sarebbe la cosa migliore per i loro figli, sia per Santiago che per Luna Marì.

La confessione su Belen e Luna Marì

Parlando del rapporto con Belen, Antonino ha raccontato di aver vissuto una bellissima storia e che non c’è stato mai uno sbaglio, ma semplicemente ha vissuto tutto quello che gli piaceva, lasciandosi totalmente andare. Antonino ha fatto anche una confessione inaspettata, ovvero l’aver da sempre messo in conto che la storia tra i due potesse finire e di aver fatto di tutto affinché questo non accadesse. “Ho cercato di sfidare le leggi della natura e della gravità, soprattutto per mia figlia”, questo quanto aggiunto da Antonino che poi dice di aver capito che avrebbe potuto essere un buon padre anche da solo.

Tresca con Ginevra Lamborghini?

Intanto, Antonino sta proseguendo la sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia. C’è già chi ipotizza che Antonino possa avere una tresca con Ginevra Lamborghini nelle prossime settimane. A parlare è stato Alberto De Pisic, il quale è convinto del fatto che a breve arriverà il primo bacio tra i due.