Antonella Clerici non sposa Vittorio Garrone e spiega il motivo

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici nel corso di una recente intervista al Corriere della Sera ha parlato del rapporto con il compagno Vittorio Garrone e ha rivelato il motivo per il quale al momento non desiderano convolare a nozze.

E’ un ottimo momento per la conduttrice Antonella Clerici sia dal punto di vista professionale sia dal punto di vista privato. La conduttrice però non sembrerebbe avere alcuna intenzione di convolare a nozze con il compagno Vittorio Garrone. Ma, come mai? A rivelarlo è stata la stessa nel corso di una recente intervista al Corriere della Sera.

Grandi successi per la Clerici nel privato e nel lavoro

Antonella Clerici è una conduttrice televisiva molto apprezzata da grandi e bambini. La sua vita professionale è davvero molto soddisfacente ed infatti dal 2020 conduce il celebre show E’ sempre mezzogiorno e poi ancora si trova alla conduzione di un talent molto amato ovvero The voice senior. Anche la sua vita privata le regala grandi soddisfazioni, ed infatti la conduttrice ormai da sei anni è sentimentalmente legata all’imprenditore Vittorio Garrone. Per lui la Clerici ha lasciato la città eterna ovvero Roma per trasferirsi insieme alla figlia Maelle in Piemonte e di preciso ad Arquata Scrivia.

Antonella Clerici rivela perchè non vuole sposare Vittorio Garrone

I due insieme hanno rivelato di stare molto bene ma nonostante ciò non sembrerebbero avere ancora nessuna intenzione di convolare a nozze. Ma, come mai? A rivelarlo è stata la conduttrice nel corso di una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera. La Clerici parlando del rapporto che la lega al compagno ha rivelato “Il bello del nostro rapporto è che nessuno dei due ha interessi materiali a stare con l’altro. Anche per questo, c’è un equilibrio che è meglio non toccare”. Garrone ha poi colto l’occasione per fare una rivelazione sull’anello di brillanti che la Clerici è solita portare al dito. L’imprenditore ha voluto smentire le notizie circolate negli ultimi mesi secondo le quali l’anello sia stato un suo regalo. Ha quindi colto l’occasione per rivelare di non aver mai regalato nessun anello alla conduttrice ma ha voluto chiarire “Mai dire mai”.

Il racconto della conduttrice su come ha conosciuto il compagno

Sempre nel corso della stessa intervista Antonella Clerici, che ha di recente colto l’occasione per rivolgere dei complimenti allo chef Lorenzo Biagiarelli, ha poi raccontato come ha conosciuto il compagno e grazie a chi. Nello specifico a farli conoscere è stata la dietologa presente nel programma condotto dalla Clerici ovvero Evelina Flachi. La donna, stando a quanto raccontato dalla conduttrice, le avrebbe detto di aver conosciuto un uomo perfetto per lei, riferendole inoltre che ha notato in lui i suoi stessi “occhi buoni“. La Clerici e Garrone si sono quindi conosciuti grazie alla dietologa e dopo circa tre mesi di corteggiamento alla fine sono diventati una vera coppia. I due oggi convivono da diversi anni e dichiarano di essere molto innamorati.