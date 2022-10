GF Vip, Wilma Goich massacra Marco Bellavia, le parole che usa sono durissime

0 SHARES Condividi Tweet

Wilma Goich dopo la puntata di giovedì si è resa protagonista di un duro sfogo tramite il quale ha reso noto di non aver assolutamente gradito le parole espresse da Marco Bellavia.

Lo scorso giovedì 20 ottobre 2022 è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del GF Vip. Una puntata speciale nel corso della quale a far ritorno in studio, ma anche in casa, è stato proprio Marco Bellavia che ha colto l’occasione per chiarire quanto successo nel corso delle scorse settimane e allo stesso tempo confrontarsi con gli ex compagni di gioco. Le sue parole però non sono piaciute a tutti, e tra coloro che hanno commentato negativamente vi troviamo proprio Wilma Goich che dopo la diretta si è resa protagonista di un duro sfogo. Ma, quali sono state di preciso le parole espresse dall’artista? Facciamo un po’ di chiarezza.

Il confronto tra Marco Bellavia e i concorrenti del GF Vip

Dopo circa 20 giorni da quando ha deciso di abbandonare il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ecco che nella giornata di giovedì Marco Bellavia ha finalmente avuto la possibilità di tornare al GF Vip per avere un confronto con coloro i quali si sono mostrati del tutto indifferenti al suo malessere. L’ex gieffino ha voluto precisare di aver perdonato tutti ma allo stesso tempo ha colto l’occasione per rivolgere loro qualche rimprovero per non aver saputo accogliere il suo dolore e soprattutto per averlo lasciato solo quando lui aveva bisogno del loro affetto e della loro vicinanza.

Wilma Goich contro Marco Bellavia

Le parole espresse dal mental coach, che ha avuto modo di parlare con la Prati, non sono piaciute però a tutti. E se da una parte vi sono stati quelli che hanno rivelato di averle apprezzate ecco che invece vi è stato anche chi subito dopo la puntata si è espresso negativamente. E’ questo il caso di Wilma Goich che parlando con gli altri inquilini ha dichiarato di non aver gradito il fatto che Bellavia sia entrato nella casa del GF Vip per accusare tutti. E ha poi aggiunto “Mi sono sentita mitragliata”. Secondo la Goich l’ex gieffino è stato un po’ contraddittorio perchè ha detto di essere entrato in pace ma allo stesso tempo ha rivolto delle dure accuse a tutti tranne a due o tre persone. “Non vieni qui appoggiato pronto a buttarci cose addosso. Io ci sono rimasta male e mi ha fatto sentire una m*rd*. Non ha detto che siamo m*r*e ma è come se l’avesse detto”, queste le sue parole.

Il commento di Edoardo Donnamaria e Charlie Gnocchi

A commentare le parole espresse da Bellavia è stato anche Edoardo Donnamaria il quale ha rivelato di non pensarla assolutamente come la Goich. Secondo l’ex volto di Forum il celebre attore non è stato per nulla aggressivo. A pensarla diversamente è stato invece Charlie Gnocchi che a sua volta non ha gradito di essere stato anche lui direttamente rimproverato da Marco. Quest’ultimo infatti si è rivolto al comico affermando di aver sentito delle cose dette da lui che non gli sono per nulla piaciute.