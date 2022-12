Gf vip, Sonia Bruganelli diretta su Charlie licenziato da RTL 102.5. “Non lo potete trattare così e c’è un motivo”

0 SHARES Condividi Tweet

Charlie Gnocchi dopo l’eliminazione al Gf vip si è ritrovato anche senza lavoro in radio. L’ex gieffino lancia un appello al presidente di Rtl 102.5.

È stato eliminato dalla casa del Grande Fratello vip Charlie Gnocchi, uno dei protagonisti principali di questa edizione del reality di Canale 5. Ad ogni modo, pare che una volta tornato alla vita di tutti i giorni per lui sia anche finita un’altra avventura. Quale? Quella che lo ha visto in prima linea in radio. Charlie si è ritrovato, dunque senza lavoro in radio e per lui sarà stato davvero un duro colpo, visto che già in casa aveva fatto capire di aver tanta voglia di tornare a lavorare in radio e nello specifico a RTL 102.5. Sembra che però ormai ad oggi queste possibilità non ci siano più.

Gf vip, Charlie Gnocchi eliminato dalla casa

Charlie Gnocchi è stato eliminato dal Grande Fratello vip ed è tornato così alla vita di tutti i giorni. Pare che però l’ex gieffino abbia dovuto fare i conti con un imprevisto che sicuramente non aveva messo in conto. Charlie, infatti si è ritrovato senza lavoro in radio. Avrebbe rivolto anche un appello al presidente Lorenzo Suraci, non trovando però al momento alcuna risposta. Effettivamente Gnocchi ha lavorato da sempre in radio ed anche durante la sua esperienza all’interno del reality aveva, in diverse occasioni manifestato il desiderio di tornare a fare radio.

L’ex gieffino licenziato dalla radio, Charlie lancia un appello

Anche Sonia Bruganelli è intervenuta in questa vicenda ed ha lanciato un appello al direttore di RTL 102.5 chiedendo che Gnocchi venga comunque assunto. Sonia, però non è stata l’unica donna del mondo dello spettacolo ad intervenire perché come lei anche Costantino Vitagliano e Maria Teresa Ruta hanno voluto dare una mano a Charlie gnocchi.

Intervengono in sua difesa anche Sonia Bruganelli e Maria Teresa Ruta

“Più che un appello farei una preghiera: dopo questi tre mesi nella casa del Gf è provato. Non si può abbandonare una persona devastata in questo modo. È una questione di umanità”. Queste le parole espresse da Sonia Bruganelli a Rtl 102.5 ed anche ai giornalisti come Francesco Fredella.“Vorrei spezzare una lancia per il mio Gnocchi perchè ha due mogli da mantenere e necessità di questo sano lavoro e se necessità lo faccio io il programma con Gnocchi”. Queste invece le parole di Maria Teresa Ruta.