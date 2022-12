Anna Oxa, dopo il suo rifiuto a Giovanna Civitiello, parla Gianni Morandi: “Come bisogna comportarsi”

0 SHARES Condividi Tweet

A Sanremo 2023 Gianni Morandi interviene dopo le polemiche sorte in questi giorni. Ma cosa è accaduto?

Manca poco ormai all’inizio dell’ edizione 2023 del Festival di Sanremo che sarà ancora una volta condotta da Amadeus. Nonostante manchino ancora diverse settimane, visto che la manifestazione canora più importante d’Italia andrà in scena soltanto a febbraio, non si fa altro che parlare di questo. Proprio nelle ultime ore sembra che sia sorta una polemica. Ed a finire sotto l’occhio del ciclone sono state nello specifico Giovanna Civitillo e Anna Oxa. In queste ultime ore, ad intervenire è stato lui Gianni Morandi che sarà uno dei protagonisti di questa edizione del Festival di Sanremo. Ma cerchiamo di capire effettivamente che cosa è accaduto.

Festival di Sanremo 2023, nata in questi giorni una polemica

Come tutti sappiamo, il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2023 sarà ancora una volta Amadeus. Quest’ultimo sarà affiancato da Gianni Morandi che per la prima volta salirà sul palco dell’Ariston vestendo una nuova veste. Quest’ultimo è stato piuttosto attivo sui social network anche con l’hashtag#FotodiAnna Morandi e pare che sia diventata una vera e propria star di Instagram.

Giovanna Civitillo e Anna Oxa sotto l’occhio del ciclone

In questi giorni , come già abbiamo avuto modo di anticipare, sono sorte delle polemiche soprattutto intorno alla figura di Giovanna Civitillo la moglie di Amadeus. È da anni che ormai la Civitillo lavora in televisione e soprattutto nelle trasmissioni condotte in qualche modo dal marito. Proprio questa volta la polemica pare sia nata dietro le quinte di Sanremo giovani dove una delle protagoniste principali ovvero Anna Oxa avrebbe snobbato Giovanna. Sui social sono state diffuse diverse foto e video di questo momento e diverse sono state le gag diventate virali. Qualcuno ha criticato Anna Oxa definendola arrogante.

Gianni Morandi interviene in questa polemica

In questa vicenda è intervenuto Gianni Morandi. Il cantante sarebbe intervenuto subito dopo Giovanna ha pubblicato un post in riferimento proprio a quanto accaduto con Anna Oxa dietro le quinte. Gianni ha pubblicato quindi una sua foto davanti l’albero di Natale e ha scritto una frase “Dicono che a Natale bisogna essere tutti più buoni… e poi #fotodianna #natale2022 #buonnatale #alberodinatale. Insomma, sembra che il cantante abbia deciso di intervenire in modo pacifico lanciando un messaggio di pace e serenità.