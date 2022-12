Selvaggia Lucarelli attacca Milly Carlucci “Se non ci capiamo, basta”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli è stata ancora una volta protagonista della finale di ieri sera di Ballando con le stelle. Si è scagliata anche contro Milly Carlucci.

Nella serata di ieri venerdì 23 dicembre 2022 è andata in onda la finale di Ballando con le stelle ed è stata sicuramente una puntata davvero speciale. Non sono di certo mancati i momenti di tensione che hanno visto come sempre protagonista lei, Selvaggia Lucarelli. Questa edizione del programma di Rai 1 è stata particolarmente carica di tensione e tutto è iniziato quando la Lucarelli è stata pesantemente offesa da Iva Zanicchi. Per tutte le settimane poi la tensione è aumentata e quasi sempre al centro delle liti c’è stata lei, Selvaggia che ha avuto anche diversi problemi con altri giurati. Anche nella serata di ieri sera la giornalista avrebbe più volte punzecchiato diversi concorrenti, ma anche giurati ed infine avrebbe perso la pazienza anche con Milly Carlucci. Ma che cosa hai accaduto nel dettaglio?

Ballando con le stelle, conclusa la finale in modo scoppiettante

Nel corso della puntata di ieri di Ballando con le stelle, la finale, è accaduto un po’ di tutto. Ad un certo punto, Selvaggia Lucarelli avrebbe letteralmente perso la pazienza con la conduttrice Milly Carlucci, accusandola di non averla tutelata in questi mesi in cui è stata pesantemente attaccata e criticata da tutti.

Selvaggia Lucarelli ancora al centro delle critiche, poi sbotta contro la conduttrice Milly Carlucci

Tutto è accaduto dopo l’esibizione di Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, quando Selvaggia era intervenuta per dare il suo giudizio piuttosto positivo.“Bravi ma non è stata la vostra migliore esibizione”, queste le parole dichiarate da Selvaggia che non sono affatto piaciute al pubblico che ha iniziato a fischiarla in senso di disapprovazione. A quel punto, la Lucarelli sarebbe bottata dicendo “Ragazzi se volete io vado a casa, volete che vada a casa? Ok, prego Mariotto”. Subito dopo è intervenuta la conduttrice invitando la stessa Selvaggia a continuare il suo intervento, ma a quel punto la giornalista si sarebbe scagliata anche contro di lei.“Milly o però ci capiamo e posso parlare o questo teatrino è diventato un po’ stucchevole”, ha detto Selvaggia.

Lo sfogo di Selvaggia Lucarelli

“Non riesco a parlare a finire un discorso. allora la persona che fa fare le smorfie e le cose al pubblico evita di farle fare. Mi sono stancata voglio finire un pensiero no non finisco niente perché mi sono dimenticata cosa dire”, avrebbe continuato Selvaggia Lucarelli che è apparsa davvero molto arrabbiata e stanca.

“Stavo dicendo una bella cosa, cosa devo dire ‘Bravi’ ok d’ora in avanti sono tutti bravi“, alla fine Selvaggia ha espresso il suo pensiero.