Ballando, Sara Di Vaira massacra Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli: “Non mi fido”

0 SHARES Condividi Tweet

Sara Di Vaira parla dell’eliminazione di Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli. Ecco svelata la verità.

Lorenzo Biagiarelli nonostante non sia più un concorrente di Ballando con le stelle da oltre un mese, è stato comunque molto nominato in queste settimane. Ieri sera è andata in scena la finale del programma condotto da Milly Carlucci e non sono mancati i momenti di tensione, che hanno visto come sempre protagonista Selvaggia Lucarelli. Proprio nel corso della puntata finale di questa edizione di Ballando, Sara Di Vaira è sbottata, dicendo il perchè il noto chef è stato eliminato dal programma in questione.

Sara Di Vaira a Oggi è un altro giorno parla della sua partecipazione a Ballando con le stelle

Sappiamo bene che lo chef e fidanzato di Selvaggia Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli è stato eliminato dal programma di Rai 1 nel coso della quinta puntata, perdendo lo spareggio con Rosanna Banfi. Nessuno, ovvero Alex Di Giorgio, i due ballerini Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira che sono i commentatori a bordo campo, non hanno utilizzato la card per salvarlo e solo adesso Sara ha rotto il silenzio dicendo la sua.

Sara svela la verità sull’eliminazione di Lorenzo Biagiarelli

A parlare è stata Sara nel corso di una puntata di Oggi è un altro giorno di Srerena Bortone, facendo anche chiarezza sull’eliminazione del fidanzato di Selvaggia Lucarelli che ha partecipato a Ballando in coppia con Anastasia Kuzmina. Poi avrebbe anche svelato un retroscena su Selvaggia Lucarelli che non l’ha mai chiamata per chiarire. “Lo spiego, come è successo per altre coppie era giusto che il ripescaggio fosse tra chi non aveva raccontato niente all’interno del programma. Lui è bravissimo ma non si è mai veramente aperto con il pubblico e con coloro che erano li”. Queste le parole dichiarate da Sara Di Vaira sul mancato salvataggio di Lorenzo Biagiarelli nel programma. “Noi con Simone abbiamo deciso di salvare o aiutare le persone che in quel momento non venivano aiutate dal ballo ma si davano al programma e lasciare agli altri il temo di allenarsi e trovare il feeling”, questo ancora quanto aggiunto dalla coreografa, spiefgazioneche però non ha proprio convinto tutti.

La coreografa parla della tensione con Selvaggia Lucarelli

Inevitabilmente, nel corso dell’intervista la coreografa ha anche ammesso che con Selvaggia c’è parecchia tensione.“Come faccio io a chiamarla se poi lei la chiamata la registra? Io con loro (gli altri giurati di Ballando ndr.) ho sempre discusso e mi sono confrontata onestamente ma dopo che tu hai detto davanti a tutta Italia che hai registrato una chiamata io non ti chiamerò mai perché non mi fido.”