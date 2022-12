Viva Rai 2, Fiorello nella bufera, chi lo sta attaccando duramente

0 SHARES Condividi Tweet

Fiorello è molto amato e la sua trasmissione Viva Rai 2 ha avuto un grande successo, eppure gli abitanti della zona hanno montano una polemica.

Non è di certo una novità il fatto che Fiorello sia uno dei comici più amati di tutti i tempi ed un grande showman che da tanti anni ormai fa televisione. In questi giorni è tornato in tv con una nuova trasmissione, ovvero Viva Rai 2 che sta ottenendo un grandissimo successo. La trasmissione in questione va in onda ogni giorno ed esattamente dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 7.15. Sembra che se da una parte il programma abbia riscosso un grandissimo successo tra i telespettatori, dall’altra il noto showman pare che debba fare i conti con una polemica sorta proprio in queste ultime ore. Ma di cosa si tratta?

Viva Rai 2, il programma di Rosario Fiorello piace

Viva Rai 2 è il programma tanto amato dai telespettatori italiani, condotto da Rosario Fiorello ed in onda solo da un paio di settimane. I telespettatori hanno risposto molto bene, visto gli ascolti che il programma in questione ha registrato in queste settimane. Sembra che però, proprio in queste ore siano sorte delle polemiche intorno al programma.

Gli abitanti della zona dove si trova lo studio montano la polemica

Molti abitanti della zona dove lo studio è stato montato, pare che si siano ribellati e non siano molto felici di avere Fiorello come “vicino di casa”. A riportare la notizia è stato DavideMaggio.it, il quale parla di una protesta portata avanti da alcuni abitanti della zona dove è stato montato lo studio di Viva Rai 2. “Non si dorme più”, avrebbero riferito molti abitanti.“Dalle 6:30 della mattina non si dorme più in via Asiago e via Montello per il caos creato dalla trasmissione. Gli abitanti sono inferociti ed hanno ragione”.Questo quanto si legge sul profilo Facebook di Partito Roma Nord. Ma queste non sono le uniche proteste, visto che molte critiche sono arrivate anche alla Rai sempre attraverso la pagina Facebook di Partito Roma Nord.

Ecco la polemica montata dagli abitanti della zona

Dunque, è vero che il programma è molto divertente e amato dai telespettatori, ma è anche vero che molti abitanti della zona sono stanchi di sentire ogni mattino tanto rumore trattandosi poi della prima mattinata. “Non si capisce perché la Rai, che ha tanti centri di produzione televisivi, si permetta di chiudere una via e togliere il sonno a chi ci abita”. Questo quanto si legge nel profilo Facebook sopracitato. Oltre al rumore però, alcuni avrebbero anche lamentato il fatto che il set va ad oscurare il cartello che impone la svolta a destra, che si trova vicinissimo ad un incrocio.