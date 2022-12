Sonia Bruganelli a cena con Paolo Bonolis, poi posta delle foto e scrive: “Gelosia in atto”, il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli è stata a cena con il marito Paolo Bonolis prima di partire per Dubai. Pronta a lasciare il reality di Canale 5 per sempre?

Sonia Bruganelli è certamente una delle protagoniste di questa edizione del Grande fratello vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La nota opinionista del programma ha fatto sapere la scorsa puntata che sarà assente dal programma per questo periodo di festività, così come accaduto lo scorso anno. Il motivo?

Gf vip, Sonia Bruganelli lascia il reality per sempre?

Sonia è pronta a volare a Dubai insieme alla sua famiglia per trascorrere il Natale e Capodanno proprio negli Emirati Arabi. In realtà non è di certo la prima volta che Sonia si assenta dal programma, visto che anche lo scorso anno per le festività natalizie ha lasciato il Gf vip per trascorrere le sue vacanze lontano dall’Italia. Quest’anno Sonia volerà a Dubai dove festeggerà il Natale e anche il Capodanno con la sua famiglia. Al suo posto, nelle puntate del 26 dicembre e del 2 gennaio arriveranno Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli.

Prima di partire l’opinionista paparazzata nel ristorante di Claudio Amendola insieme alla sua famiglia

Soleil, tra l’altro si troverà a dover commentare anche le dinamiche che vedono come protagonista il suo ex fidanzato, ovvero Luca Onestini. Prima di partire però, nella serata di ieri Sonia è stata paparazzata insieme al marito, Paolo Bonolis in un noto locale di proprietà di Claudio Amendola, Frezza romana. A parlare e raccontare di questa serata è stata la stessa Sonia la quale ha raccontato su Instagram stories di essere stata in questo famoso locale, per gustare alcuni piatti tipici della capitale. “Una serata goliardica all’insegna della risata e della buona cucina”, queste le parole utilizzate dalla showgirl, la quale ha anche aggiunto come la figlia Silvia abbia da sempre un debole per Claudio Amendola.

Claudio, l’idolo di Silvia

Proprio in questa speciale serata, la giovane Bonolis ha avuto l’occasione di poter incontrare, conoscere e chiacchierare con l’attore. Sonia ha pubblicato nel dettaglio una foto di Paolo Bonolis mentre chiacchiera con Claudio Amendola, all’interno del ristorante di quest’ultimo. “La gelosia è in atto”, questo quanto scritto su Instagram, confessando che l’attore è l’idolo della figlia.