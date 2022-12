Sonia Bruganelli, l’attacco ad Antonino Spinalbese è durissimo: “Pessimo gusto”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonino Spinalbese, le sue parole su Oriana non passano inosservate e viene criticato da Sonia Bruganelli. Cosa è accaduto?

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip, nel corso della quale è successo di tutto. Nel corso della puntata, il conduttore ad un certo punto avrebbe punzecchiato Oriana Marzoli, che come tutti sappiamo è stata molto vicina ad Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto un flirt all’interno della casa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini nel dettaglio avrebbe chiesto ad Oriana cosa ne pensasse del rapporto tra Ginevra Lamborghini e l’ex compagno di Belen Rodriguez. Ad un certo punto, poi, il parrucchiere avrebbe fatto la sua confessione che ha lasciato tutti senza parole. E’intervenuta così Sonia che ha ripreso l’ex parrucchiere. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Gf vip, Oriana Marzoli punzecchiata da Alfonso Signorini

Nel corso della puntata di ieri sera del Grande fratello vip è accaduto un pò di tutto. Oriana Marzoli è stata punzecchiata dal conduttore Alfonso Signorini che le ha chiesto cosa pensasse del rapporto tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese.“Si vede che a lui piace molto…lei mi ha detto che è solo amicizia”, avrebbe detto Oriana. A quel punto sarebbe intervenuto però il diretto interessato, facendo una confessione che ha lasciato tutti senza parole. “Il fatto che ci sia una sorta di imbarazzo dall’ultima volta che è stata qua, mi ha fatto capire che di amicizia non se ne possa parlare più di tanto”. Queste le parole di Antonino e subito dopo Alfonso avrebbe interpellato Ginevra, chiedendole di essere chiara una volta e per tutte.

La frase dell’ex parrucchiere su Oriana non passa inosservata

“Non è il caso di essere più chiara e di non arrampicarti sugli specchi? Credo che sia un dovere avere chiarezza sul vostro rapporto, almeno metti la parola fine a questa storia”. Queste le parole di Alfonso, alle quali la Lamborghini ha risposto dicendo che di certo c’è una grande affinità e che insieme stanno bene. Subito dopo è intervenuta la nota opinionista Orietta Berti secondo la quale Ginevra fuori molto probabilmente ha un fidanzato, anche se si vede bene ce lui non le sia indifferente. “Lei un po’ ci gioca, le fa comodo mantenere questo riserbo”, ha invece tuonato Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli contro Antonino Spinalbese

L‘ex compagno di Belen Rodriguez però ad un certo punto della discussione avrebbe detto che se Ginevra non fosse stata squalificata di certo non avrebbe commesso degli “errori”, parlando anche del flirt con Oriana Marzoli. “Anche io mi pento, mi viene da vomitare ogni volta che lo ascolto, avevamo un rapporto di amicizia, quando lei ha fatto l’ingresso non esisto più, ha voluto girare la frittata“. Sonia dopo le parole di Antonino si è scagliata contro di lui dicendole “Questa ultima uscita è stata di pessimissimo gusto, lei è una donna come Ginevra. Quella bellissima frase che hai detto per rispettare Ginevra stona Oriana, che ha anche diritto di essere rispettata”. Oriana sarebbe andata su tutte le furie arrivando a dire ad Antonino davanti a tutti “Fai schifo”.