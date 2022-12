Ballando, Selvaggia Lucarelli fuori di sè: “Mai vista una cosa del genere”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli un fiume in piena a Ballando con le stelle. La giurata si toglie qualche sassolino dalle scarpe in riferimento a Lorenzo Biagiarelli.

Ieri sera è andata in onda l’ennesima puntata di Ballando con le stelle, una puntata davvero straordinaria ricca di tanti momenti esilaranti. Non sono di certo mancate le tensioni ed uno di questi è stato quello che ha visto protagonista Lorenzo Biagiarelli, il compagno di Selvaggia Lucarelli scontrarsi con la giuria, dopo la sua esibizione con Anastasia Kuzmina. Il compagno di Selvaggia Lucarelli più volte è stato accusato dalla giuria. Si è tanto parlato di conflitto di interessi da quando è iniziato il programma e così nelle scorse ore la stessa Selvaggia si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. Ma cosa ha riferito?

Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli si toglie qualche sassolino dalle scarpe

Nella serata di ieri è andata in onda un’altra puntata di Ballando con le stelle. Non sono mancati i colpi di scena. Il compagno di Selvaggia, Lorenzo Biagiarelli ha avuto modo di confrontarsi con la giuria e lo ha fatto nel corso della decima puntata del programma di Milly Carlucci. Si è parlato di confitto d’interessi nel momento in cui si è diffusa la notizia che Lorenzo fosse stato un concorrente del programma che vede la compagna una giurata. Ad ogni modo, proprio nel corso della puntata la Lucarelli ha letto in diretta tutti gli appellativi con i quali Lorenzo è stato definito in queste settimane di permanenza all’interno del programma.

Lorenzo Biagiarelli al centro dello sfogo della Lucarelli

“Presuntuoso, succube, freddo, senza anima, senza contenuti” e tanti altri. La giurata sarebbe andata ancora avanti con le definizioni date a Lorenzo in questi mesi e ad un certo punto avrebbe letto “Robottino, uno che prende voti grazie ai miei followers, orsacchiotto e ragazzotto”. Selvaggia poi, sarebbe stato anche accusato di non offrire il caffè alla sua maestra di ballo, dopo oltre tre ore di prove. “E’ stato processato per tutto questo, mancava solo la rapina a mano armata”. Questo lo sfogo di Selvaggia Lucarelli che ha aggiunto ancora “Lui ha avuto un tipo di giudizi che nessun altro concorrente ha mai avuto!”.

Le parole di Selvaggia

La giurata ha poi aggiunto che il dispiacere nasce dal fatto che purtroppo il suo compagno è venuto fuori non per com’è davvero e per come balla”. Insomma, Selvaggia Lucarelli è stata molto diretta e schietta come sempre nel dire il suo pensiero ed esprimere il suo rammarico per come il compagno è stato trattato. Inoltre, la Lucarelli ha anche parlato di Iva, sostenendo che per lei la cantante può anche vincere il programma, ma rimane pur sempre il fatto che il suo compagno è stato trattato male e che il comportamento di Iva è stato piuttosto discutibile in questi mesi.