Ballando, Ivan Zazzaroni senza freni su Lorenzo Biagiarelli “Non balla male ma c’è un però”

Ivan Zazzaroni parla di Lorenzo Biagiarelli e della sua partecipazione a Ballando con le stelle. Ecco le parole a sorpresa.

Ivan Zazzaroni è uno dei giudici di Ballando con le stelle, il quale in questi giorni ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti a Un giorno da Pecora, il programma di Rai Radio Uno. Pare che il giudice abbia parlato inevitabilmente delle polemiche sorte intorno ad alcuni protagonisti di Ballando ed anche di Lorenzo Biagiarelli, l’ex concorrente nonchè fidanzato di Selvaggia Lucarelli. Ma cosa ha rivelato nel dettaglio?

Ivan Zazzaroni, il giudice di Ballando con le stelle parla di Lorenzo Biagiarelli

Ivan Zazzaroni è uno dei giudici di Ballando con le stelle, il quale è stato intervistato da Un giorno da Pecora, il programma di Rai Radio Uno. Nel corso dell’intervista quest’ultimo ha parlato dei protagonisti del programma condotto da Milly Carlucci, nonchè delle polemiche sorte in questi mesi e poi ha sorpresa avrebbe anche espresso il suo parere su Lorenzo Biagiarelli. Quest’ultimo è stato eliminato qualche settimana fa dal programma e subito dopo, la stessa Selvaggia ha lamentato il trattamento riservato al suo compagno, durante la permanenza all’interno della trasmissione.

Le parole su Selvaggia Lucarelli

La giornalista in diverse occasioni ha accusato i suoi colleghi di non essere stati obiettivi con Lorenzo e tante volte ha polemizzato, sia durante la trasmissione che sui profili social. “Dice che abbiamo giocato contro Lorenzo, che peraltro a me è anche simpaticissimo. Lui non balla male ma c’è chi balla meglio”. Queste le parole del Corriere dello sport che ha così commentato le parole di Selvaggia. Zazzaroni, parlando ancora della Lucarelli avrebbe espresso il suo giudizio.

L’affondo sulla giornalista

“E’ una provocatrice, è un pò il suo ruolo. Ha questo velenino che ogni tanto mentre dentro, è molto brillante e intelligente da questo punto di vista. Diciamo che ha reso tutti noi molto più simpatici”. Poi, sul finire dell’intervista, ecco l’affondo “La trovo un filino cambiata, un pò inacidita da questo punto di vista“. Sembra proprio che le parole di Ivan non siano passate inosservate alla Lucarelli.