Francesca Fialdini durissima con Iva Zanicchi dopo l’ospitata a Da Noia ruota libera: “Non si doveva comportare così”

Francesca Fialdini ha deciso dopo mesi di fare un chiarimento su quanto accaduto a Da noi a ruota libera tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli.

Francesca Fialdini, la conduttrice di Da noi a ruota libera ha parlato in questi giorni ed ha rotto il silenzio su una questione ben specifica e lo ha fatto dopo diversi mesi. Nel corso della puntata di Tv Talk, andata in onda ieri sabato 10 dicembre, la conduttrice ha parlato ovviamente dei suoi programmi ovvero Da noi a ruota libera e Fame d’Amore. Parlando del primo, la conduttrice ha parlato di quanto accaduto un pò di tempo fa tra Selvaggia Lucarelli ed Iva Zanicchi, proprio durante una puntata. Ma cosa ha rivelato?

Francesca Fialdini, la conduttrice di Da noia a ruota libera si toglie dei sassolini dalle scarpe

Francesca Fialdini, nella giornata di ieri sabato 10 dicembre è stata ospite del programma Tv Talk, facendo delle importanti rivelazioni. Nello specifico, la conduttrice ha parlato di quanto accaduto qualche settimana fa, durante una puntata di Da noi a ruota libera. La Fialdini ha raccontato che cosa è accaduto tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi nello studio del suo programma, quando la giornalista è stata offesa dalla cantante. Quest’ultima si trovava ospite nel suo studio, mentre la Lucarelli era in collegamento.

La conduttrice torna a parlare della lite tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli nel suo studio

Iva si sarebbe scusata con la giurata di Ballando per averle dato della “tro**” la sera prima a Ballando con le stelle. Il giorno dopo, ancora, la Zanicchi sarebbe stata ospite nel salotto di Matano e proprio nel corso della sua ospitata avrebbe attaccato Francesca per essersi messa dalla parte di Selvaggia e per non essere stata imparziale. Adesso, a distanza di un pò di tempo, la conduttrice ha risposto alla cantante. “A me è dispiaciuto che Iva abbia aspettavo il giorno dopo per manifestare il suo disagio avrebbe potuto farlo in trasmissione da me dove è stata 40 minuti, tra l’altro l’ospite successivo le dava man forte”. Queste le parole parole di Francesca Fialdini che ha deciso di lanciare una stoccata alla Zanicchi a distanza di qualche settimana.

Le parole su Iva Zanicchi

“Dall’uso di quel tipo di parole che la Zanicchi ha fatto e che era il tema non potevo tacere, non posso rimanere neutra davanti a quel tipo di parole”. Questo quanto aggiunto dalla conduttrice, che da diversi anni si occupa di ragazzi e di ragazze con disturbi dell’alimentazione.