Iva Zanicchi non fa sconti “Io umiliata dalla Fialdini”

Iva Zanicchi dice di aver subito una forte umiliazione nel salotto di Francesca Fialdini. Lo sfogo a La vita in diretta da Alberto Matano.

Iva Zanicchi in questi giorni è stata protagonista di una vicenda che ha avuto sicuramente delle ripercussioni. Il tutto è accaduto a La vita in diretta, dove Iva ha offeso il giudice Selvaggia Lucarelli, dandole della “tr***ia”. Il giudice ha chiesto delle spiegazioni e soprattutto le scuse da parte di Iva che sono arrivate nella giornata di domenica nel corso della puntata di Da noi a ruota libera.. di Francesca Fialdini. Sembrava che inizialmente Selvaggia avesse accettato le scuse di Iva, ma poi effettivamente non è stato così. Ebbene, nella giornata di ieri Iva è stata ospite nel salotto di Alberto Matano a La vita in diretta sostenendo di non aver gradito come è stata trattata nel salotto di Da noia a ruota libera. Ma cosa ha riferito nel dettaglio la cantante?

Iva Zanicchi ospite nel salotto di La vita in diretta, il suo sfogo

Iva Zanicchi, nel corso della giornata di lunedì è stata ospite nel salotto di Alberto Matano a La vita in diretta. Durante il suo intervento, la cantante ha riferito di non aver affatto gradito il trattamento che le è stato riservato nei giorni scorsi, domenica 9 ottobre a Da noi a ruota libera. “Lo dico perchè tanto non me ne frega niente”, questo quanto anticipato dalla cantante.

La cantante non ha gradito come è stata trattata a Da noi a ruota libera

“Quando Selvaggia Lucarelli, al telefono, sembrava quasi rasserenata e carina, la conduttrice la rintuzzava e andava avanti dicendo delle cose anche abbastanza pesanti. Mi sono sentita umiliata e offesa perchè erano in due ad accusarmi, non solo una“. Queste ancora le parole di Iva che come sempre è stata molto sincera e schietta. La cantante ha raccontato come in realtà questa sua ospitata nel salotto della Fialdni fosse stata programmata da un mese, ma che nessuno poi le ha detto che avrebbe chiamato Selvaggia Lucarelli.

Le parole della Zanicchi

Iva non ha nascosto che quella di domenica è stata per lei una brutta giornata ed ha aggiunto, scherzando, di aver ricevuto dalla figlia delle minacce e che quest’ultima le avrebbe detto che meriterebbe di essere rinchiusa in convento. Ad ogni modo, dopo il suo intervento, Iva ha assicurato di non avercela con la Fialdini, che non ha fatto altro che il suo lavoro.