Fabio Fazio, le parole per Luciana Littizzetto piacciono a tutti

Fabio Fazio torna in onda con la nuova edizione di Che tempo che fa su Rai 3. Nuovi ospiti. Poi la dolce dedica alla Littizzetto.

Fabio Fazio è ufficialmente tornato in tv con il programma Che tempo che fa, su Rai 3. La prima puntata di questa stagione è andata in onda domenica sera, come sempre allo stesso orario e sulla stessa rete. Il conduttore ha potuto contare come sempre su Luciana Littizzetto che da diversi anni ormai è al suo fianco. Fabio così, ha voluto nel corso della prima puntata dedicare alla sua spalla destra delle bellissime parole.

Fabio Fazio parte con la nuova stagione di Che tempo che fa

Dopo una lunga pausa estiva, nella serata di domenica 9 ottobre è partita ufficialmente la nuova stagione di Che tempo che fa, su Rai 3. Il programma, che tra l’altro quest’anno compie 20 anni è tornato con una puntata davvero speciale. Lo scorso mese di agosto, nonostante comunque il programma non andasse in onda, ha vinto il premio di programma tv con maggiori interazioni sui social. In questo, non si può dare merito a Fabio Fazio ed al suo entourage che in questi ultimi anni sono riusciti a coinvolgere i propri telespettatori e portarli anche sui social a parlare e commentare la puntata.

Tanti ospiti per la prima puntata, le anticipazioni del conduttore

Nel corso della puntata andata in onda, sono stati diversi gli ospiti presenti in studio come Marco Mengoni e poi ancora Thomas Ceccon, Roberto Burioni, il segretario del Partito Democratico Enrico Letta e Bebe Vio. Stando alle parole del conduttore, questa stagione del programma sarà allegra e intensa.

La dedica speciale del conduttore a Luciana Littizzetto

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, il conduttore ha voluto fare una dedica speciale a Luciana Littizzetto, l’attrice e comica che è al suo fianco praticamente da sempre. Luciana lo ha seguito dal 2005 sia su Rai uno che su Rai 2 e Rai tre. Nella giornata oggi, proprio su Instagram, la pagina ufficiale del programma è comparsa una foto, dove è apparso lui al fianco di Luciana, vestita da sposa. Nella didascalia la scritta “Luciana è una delle cinque persone che considero amici nella mia vita”. Una dedica bellissima quella di Fabio Fazio, che è stato da sempre una persona molto riservata.