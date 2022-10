Luca Argentero spiazza tutti: “La mia risposta è si”

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Argentero parla di un possibile ritorno a Striscia la notizia, dopo la breve ma intensa esperienza dietro il bancone.

Luca Argentero è stato dietro il bancone di Striscia la notizia fino a pochi giorni, insieme ad Alessandro Siani. Poi è stato sostituito da Vanessa Incontrada. Ebbene, proprio in questi giorni, l’attore nel corso di un’intervista che ha rilasciato al quotidiano Leggo, ha voluto parlare della sua esperienza al tg satirico e lanciato un’anticipazione sul futuro, dicendo che se dovessero mai proporre di tornare a Striscia la sua risposta sarà si. Ad ogni modo, procediamo con ordine.

Luca Argentero e la sua esperienza a Striscia la notizia

Luca Argentero è stato dietro il bancone di Striscia la notizia al fianco di Alessandro Siani per diversi giorni ed è stata per lui una grande esperienza che sicuramente mai dimenticherà. In questi giorni, Luca ha rilasciato un’intervista al quotidiano Leggo, ricordando come l’esperienza sia stata per lui molto importante e che non esclude che possa un giorno fare ritorno. Nel corso dell’intervista, l’attore ha sottolineato di essere ben disposto a fare una nuova esperienza nel tg satirico, anche per un tempo maggiore rispetto alla settimana che ha fatto qualche giorno fa.

L’attore parla di un possibile ritorno al tg satirico nei prossimi mesi

” Antonio ora mi guarda con occhio diverso, di uno che si è proiettato in avanti. E se me lo chiedesse ancora accetterai. Non si può essere diversi da se stesso quando ti trovi dietro quel bancone“. Queste le parole dichiarate da Luca Argentero parlando così di Striscia e di questa importante esperienza al tg, aggiungendo anche il modo in cui si è avvicinato a questo tipo di programma e al suo compagno d’avventura Alessandro Siani.

Il resoconto della sua esperienza

Ha parlato comunque di un ambiente familiare, anche perché si tratta di un programma che ha più volte visto in tv. Prima di iniziare questa avventura a Striscia, nel corso di un’intervista aveva riferito di sentirsi parecchio in apprensione ma poi fortunatamente tutto è andato per il meglio. L’attore, protagonista della serie di grande successo Doc nelle tue mani targata Rai, ha aggiunto di essere stato brano a trasformare questo momento di apprensione in energia positiva che gli ha permesso di fare una bellissima esperienza.