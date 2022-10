Non è l’Arena, Wanna Marchi massacra Massimo Giletti “Te lo ricorderai per sempre”

0 SHARES Condividi Tweet

A Non è l’Arena, Wanna Marchi ha ricoperto di insulti Massimo Giletti, anche se si trattava di un video di vecchia data.

Wanna Marchi è stata ospite nel salotto di Non è l’arena, la trasmissione di La7 condotta da Massimo Giletti. Ad un certo punto, pare che la donna, abbia iniziato a ricoprire di insulti il conduttore riservandogli delle offese davvero molto pesanti. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

A Non è l’Arena Massimo Giletti ospita Wanna Marchi

Domenica 9 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Non è l’arena il programma su La7, condotto da Massimo Giletti. Il conduttore ha ospitato in studio Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile, le quali come tutti sappiamo, sono state anni fa al centro di una grande polemica e procedimento nei loro confronti per truffa e tanto altro. Dopo essere scomparse completamente dalla scena, le due da un po’ di tempo a questa parte sono tornate in televisione. Proprio in quest’ultimo periodo, soprattutto Wanna Marchi è stata al centro dell’attenzione, per via di una serie televisiva intitola Wanna, proposta da Netflix che pare abbia anche riscosso un grande successo.

Wanna ricopre di insulti il conduttore di Non è l’Arena, volano parole pesanti

All’interno dello studio di Non è l’arena sembra che, arrivato ad un certo punto, sia scoppiato un vero e proprio inferno come Luca Telese. Sono volati anche alcuni insulti nei confronti dei personaggi che hanno preso parte a questa serie e sono state fatte anche delle confessioni sotto scioccanti. A ricordare quello che è accaduto tanti anni fa, è stato proprio lui Massimo Giletti. “All’epoca era così, mi sa che tante cose… Comunque lei si innervosiva anche coi conduttori, Wanna Marchi. Nei pomeriggi, nelle televisioni si parlava e se la prende anche con me”. Queste le parole di Giletti, il quale ha parlato di un video in cui Wanna, tanti anni fa, pare avesse ricoperto di insulti proprio lo stesso Giletti.

Le parole di Wanna

“Assieme all’altro porcone, Massimo Giletti, quello che fa il programma su Rai 1 la domenica pomeriggio, che sembra un prete mancato, è una roba terrificante. È una persona terribile, falso come Giuda. Con quegli occhi, sempre così, sembra un pretino… anche lui quante ne ha dette di cose su Wanna Marchi. Ma quante. E pensare che se lui vuole un po’ di audience nel suo programma, che tanto non lo guarderebbe nessuno mai, chi lo guarda questo qua, deve tirare fuori Wanna Marchi”. Queste le parole utilizzate da Wanda per insultare Massimo. Una volta finito il video e tornati in studio però, Wanda rivolgendosi al conduttore avrebbe aggiunto “Comunque l’auidence che avrai questa sera tu, la ricorderai per lungo tempo”.