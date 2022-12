Verissimo, Giulia De Lellis lascia Silvia Toffanin senza parole: “Questo non lo voglio dire”

0 SHARES Condividi Tweet

Giulia De Lellis nel salotto di Verissimo fa una rivelazione sul fidanzato Carlo. Ma cosa ha dichiarato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne?

Giulia De Lellis è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo ed ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti soprattutto sul suo fidanzato, Carlo Gussalli Beretta. Era da un pò di tempo che Giulia non andava ospite in alcune trasmissioni televisive ed ha scelto proprio il salotto di Silvia Toffanin per parlare e raccontarsi. Ma cosa ha riferito nel dettaglio la De Lellis?

Giulia De Lellis ospite nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin

Giulia De Lellis nella giornata di ieri è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo e d ha scelto proprio questa occasione per parlare del suo fidanzato, Carlo Gussalli Beretta.“Quando siamo solo io e lui siamo esattamente identici, abbiamo gli stessi valori e gli stessi ideali, anche gli stessi obiettivi”. Queste le parole di Giulia che è stata ospite di Silvia Toffanin su Canale 5. Parole molto importante quelle scelte da Giulia per il suo fidanzato.

La bellissima dichiarazione d’amore di Giulia per il suo Carlo

“Mi dà una carica incredibile e lo stesso faccio io con lui. Una persona d’altri tempi, è molto attento e molto presente. Carlo è diverso. Sogno di collezionare tanti momenti incredibili e di passarci molto tempo”. Queste ancora le parole di Giulia che a distanza di tanto tempo è tornata in tv per parlare del suo intimo e privato, cosa che in realtà l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non fa molto spesso. Giulia ha ammesso di avere “paura del per sempre e frasi impegnative”, ma ha aggiunto di aspettarsi cose bellissime dal rapporto con Carlo. “Non voglio dirle ad alta voce, un po’ anche per scaramanzia sì”, ha aggiunto Giulia.

L’ex corteggiatrice parla del suo libro e il riferimento ad Andrea Damante è stato palese

Parlando del suo passato, nonostante ne le ne Silvia abbiano fatto il nome di Andrea Damante, Giulia ha confessato che è un “meraviglioso ricordo”. Ad un certo punto, poi, Silvia ha parlato del libro di Giulia intitolato “Le corna stanno bene su tutto”, scritto dopo la fine della storia con Andrea. “C’è stato un periodo in cui non riuscivo a leggerlo, adesso sì, quando lo guardo sorrido. Nonostante la sofferenza che ho buttato fuori con quel libro, quando lo rileggo oppure ne parlo c’è sempre un sorriso. Ho un ricordo meraviglioso anche di quella fase, nonostante non sia stata proprio felice”.