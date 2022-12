Loredana Lecciso, la figlia Jasmine senza freni: “Che nome le avevo dato”

0 SHARES Condividi Tweet

Jasmine Carrisi nel corso di un’intervista rilasciata a Chi, parla del suo rapporto con la madre e si lascia andare ad una confessione inedita.

Jasmine Carrisi è stata ospite nella giornata di venerdì nel salotto di Bella Mà, il programma di Pierluigi Diaco e poi ha rilasciato un’intervista davvero molto interessante al settimanale Chi. In entrambi i casi ha parlato delle sue passioni, del fatto di aver voluto seguire la carriera del padre e cimentarsi nel mondo della musica. Nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini, poi, la giovane di Cellino San Marco ha parlato della sua famiglia, facendo anche delle importanti rivelazioni. Ma cosa ha riferito?

Jasmine Carrisi parla del gossip sulla sua famiglia e di quanto l’abbia fatta soffrire

Jasmine Carrisi, la figlia del cantante di Cellino San Marco e della showgirl leccese Loredana Lecciso ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. La giovane ha fatto una confessione, ovvero ha ammesso che per diversi anni ha condotto una vita piuttosto agiata, ma che nonostante tutto ha dovuto affrontare anche dei momenti piuttosto critici. Jasmine pare che si riferisse agli anni in cui la sua famiglia è stata protagonista del gossip, per via del “triangolo amoroso” che vedeva coinvolta anche Romina Power.

La figlia di Albano e la confessione inedita

Jasmine ha raccontato di aver sofferto per i commenti che i compagni di classe erano soliti fare sul padre e sulla madre, tanto da essere andata anche in terapia al fine di poter superare le sue fragilità. La figlia di Albano nel corso dell’intervista ha voluto anche parlare del rapporto con la madre, ammettendo che Loredana abbia sempre agito nei suoi confronti incoraggiandola.

Jasmine parla della sua mamma “L’avevo salvata come ansia”

“Fino a poco tempo fa sul cellulare l’avevo salvata come ‘ansia’. È la classica mamma italiana: chioccia, protettiva, apprensiva”. Questo quanto ammesso da Jasmine Carrisi parlando della sua mamma che però non ha mai visto come ostacolo.“È un valore aggiunto. È attentissima ai messaggi che passo, al contenuto, ma anche all’immagine”. Questo quanto dichiarato ancora da Jasmine, che ha anche raccontato di essere stata bullizzata in passato, soprattutto sui social.