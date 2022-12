Bella Mà, Jasmine Carrisi: “Cosa mi è accaduto per un periodo”

0 SHARES Condividi Tweet

Jasmine Carrisi ospite nel salotto di Bella Mà, da Pierluigi Diaco parla del suo cognome e del gossip che ha interessato la sua famiglia.

Jasmine Carrisi, la figlia di Albano e Loredana Lecciso è stata ospite nel salotto di Bella Mà, il programma condotto da Pierluigi Diaco. La figlia del cantante e della showgirl ha deciso ormai un pò di tempo fa di seguire il padre, ovvero fare carriera nel mondo della musica. Nel corso della chiacchierata con Pierluigi Diaco, Jasmine ha rilasciato delle importanti dichiarazioni anche sul rapporto dei suoi genitori. Ma cosa ha dichiarato?

Jasmine Carrisi ospite nel programma Bella Mà di Pierluigi Diaco

Jasmine Carrisi è stata ospite nella giornata di ieri a Bella Mà, il programma condotto da Pierluigi Diaco. La figlia del cantante di Cellino San Marco e della showgirl leccese Loredana Lecciso, già da alcuni anni ha deciso di intraprendere la carriera nel mondo della musica. Ad ogni modo, parlando con il conduttore Jasmine ha confessato il fatto che il suo cognome per lei non è mai stato un peso. Poi però si è sfogata sul gossip che ha interessato la sua famiglia, soprattutto quando era piccola.

La figlia di Albano parla del gossip e del “triangolo tra il padre, la madre e Romina Power”

“Il gossip per un periodo l’ho odiato, mi ha dato tantissimo fastidio che tutti sapessero tutto della mia famiglia ma molte cose scritte erano cavolate. Per un periodo ho avuto un rigetto”. Sappiamo bene che per diversi anni Albano e Loredana sono stati al centro del gossip per molto tempo, per via del “triangolo” con l’ex moglie Romina Power. Successivamente ha parlato poi di quelli che saranno i suoi prossimi progetti.“Ho tanti progetti in ballo di cui ancora non posso parlare ma il 2023 sarà un bell’anno”, questo quanto dichiarato ancora dalla figlia di Albano.

I progetti futuri di Jasmine, l’esibizione nel programma Bella Mà

Il conduttore avrebbe poi fatto una domanda un pò provocatoria, ovvero avrebbe chiesto se secondo lei, l’essere una Carrisi le abbia aperto le porte del programma di Rai 2.“Io credo molto di averlo ottenuto grazie al cognome ma sono molto determinata ad impegnarmi e farmi conoscere per come sono. Per me è una sfida”. In occasione della sua partecipazione al programma di Pierluigi Diaco, poi Jasmine si è esibita con il suo brano, la Cover di Nessuno di Mina cantata insieme al padre ed a Clementino, intitolata Nessuno mai.