Bella Ma, Pierluigi Diaco intervista Paola Barale ma ad un certo punto abbandona lo studio, il pubblico in studio resta spiazzato

Pierluigi Diaco nel corso dell’intervista realizzata a Paola Barale nel programma Bella Ma ha improvvisamente lasciato lo studio televisivo per andare a bere un bicchiere di acqua spiazzando tutti i presenti.

È davvero incredibile quanto accaduto nel corso della puntata di Bella Ma andata in onda nel pomeriggio di mercoledì 7 dicembre. Il conduttore Pierluigi Diaco infatti mentre stava intervistando il suo ospite ha improvvisamente lasciato lo studio lasciando di conseguenza tutti senza parole. Ma esattamente per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Puntata molto particolare di Bella Ma

Bella Ma è un programma televisivo di genere talk show in onda su Rai 2 e condotto da Pierluigi Diaco. Nel corso della puntata andata in onda nel pomeriggio di ieri, mercoledì 7 dicembre 2022, è però accaduto qualcosa che ha molto sorpreso non solo i presenti in studio ma anche i telespettatori a casa. Il conduttore infatti ad un certo punto proprio mentre stava intervistando Paola Barale si è alzato ed ha abbandonato lo studio televisivo. Ma esattamente per quale motivo? Il conduttore ha lasciato lo studio per andare a bere un bicchiere di acqua, ed è poi tornato all’interno dello stesso studio con una bottiglietta tra le mani. “Tu continua che io vado a bere.”, sono state queste nello specifico le parole che il conduttore ha rivolto alla sua ospite dando vita ad un simpatico siparietto.

La risposta di Paola Barale alle parole del conduttore

Quanto fatto e quanto detto dal conduttore ha spiazzato tutti i presenti. Ma come ha reagito la sua ospite quindi Paola Barale? Quest’ultima si è rivolta Pierluigi Diaco affermando “Ti sei già rotto le p***e?”. Il presentatore del noto talk a questo punto ha voluto però chiarire di aver semplicemente lasciato lo studio perché dopo due ore di lunga diretta sentiva la necessità di bere un po’ di acqua. L’intervista è comunque proseguita senza alcun problema ed infatti Paola Barale ha risposto a diverse domande poste dal conduttore, una di queste riguardante la sua vita privata e sentimentale. Nello specifico alla Barale è stato chiesto se ad oggi essendo single le manca qualcuno che le professi il suo amore. Domanda alla quale l’ospite ha risposto di si affermando di non essere fatta per stare da sola. La nota conduttrice, attrice oltre che showgirl italiana ha infatti fatto riferimento ai suoi genitori che stanno insieme da oltre 60 anni sottolineando che mentre adesso si tende a lasciarsi con molta facilità un tempo invece si provava sempre ad aggiustare ogni cosa.

Grande successo per la trasmissione condotta da Pierluigi Diaco

La trasmissione condotta da Pierluigi Diaco ottiene ogni puntata sempre più successo. Infatti mentre all’inizio lo share era di circa il 2% ad oggi invece ha superato il 5%. La puntata trasmessa nella giornata di ieri ha ottenuto nello specifico uno share del 5,36% tenendo davanti alla televisione 529,000 spettatori.