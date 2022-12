Barbara D’Urso senza parole, Viola Valentino se ne va senza dire nulla e lei si rivolge al marito: “Cosa è successo?”

0 SHARES Condividi Tweet

La conduttrice Barbara D’Urso ospita Viola Valentino e il marito in collegamento. La cantante abbandona e lascia di stucco la conduttrice.

La puntata di Pomeriggio cinque, l’ultima è stata piuttosto surreale, visto che la conduttrice è rimasta praticamente spiazzata di fronte al comportamento di alcuni suoi ospiti. Il tutto è accaduto nel corso della puntata di mercoledì 7 dicembre di Pomeriggio 5, quando Barbara D’Urso è tornata a parlare del caso Viola Valentino ed in collegamento c’era proprio lei Viola e il marito che in quest’ultimo periodo è finito al centro delle polemiche per due motivazioni diverse tra loro. Ma cosa è accaduto tra i due ospiti e la conduttrice?

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ospita in diretta tv Francesco Mango e Viola Valentino

Pomeriggio 5, nel corso della puntata di ieri mercoledì 7 dicembre, Barbara D’Urso è tornata a parlare del caso Viola Valentino e quest’ultima si trovava in collegamento proprio con il marito Francesco Mango. Quest’ultimo, proprio nell’ultimo periodo è finito al centro di diverse polemiche. Si è scoperto che avesse un’amante ed ancora, sarebbe finito sotto i riflettori dopo che Patrizia Groppelli ha scoperto che da diverso tempo percepisce il reddito di cittadinanza, nonostante comunque abbia un lavoro ed un reddito suo.

La cantante abbandona il collegamento e Barbara rimane senza parole

Ad ogni modo, la conduttrice prima di iniziare l’intervista ha mandato in onda un video dove si è fatto un resoconto della situazione. Ecco che una volta finito l’RWM si è verificato un vero e proprio colpo di scena in studio. La cantante avrebbe abbandonato il collegamento lasciando la conduttrice completamente senza parole. “Che succede Francesco? Perchè è andato via?”. Pare che l’ospite abbia provato a dare una spiegazione con evidente imbarazzo.“Se ne è andata…O si parla di questo tema perchè se si tocca un altro argomento lei se ne va, giustamente le dà fastidio…”. A quel punto Barbara avrebbe promesso di non parlare del tradimento. Francesco avrebbe così convinto la moglie a tornare in collegamento, rimanendo comunque in silenzio per gran parte del tempo.

Le parole di Francesco che lasciano di stucco

A parlare è stato Francesco , il quale però ad un certo punto avrebbe detto “Non si può fare così la trasmissione…”, parole che si sono ben sentite in Tv, tanto che la D’Urso avrebbe chiesto delle spiegazioni. I due si trovavano in collegamento fuori dalla loro abitazione per un problema tecnico e per questo Francesco avrebbe detto “MA niente.. ho freddo.. La Groppelli invece sta a casa…“. Queste le parole di Francesco, alle quali la D’Urso ha risposto dicendo che purtroppo non c’erano altre soluzioni. Si è continuato a parlare della vicenda Reddito di cittadinanza e Francesco avrebbe ribadito di averne bisogno per pagarsi le spese mediche.