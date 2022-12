Totti e Noemi brutta lite in pubblico, poi lei scoppia a piangere, cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero avuto una lite piuttosto furibonda all’interno di un locale, un ristorante di Roma. Lei scoppia a piangere e viene immortalata mentre si asciuga le lacrime. Colpa di un telefono?

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono molto innamorati e lo hanno dimostrato in questi mesi, facendo anche tanti passi importanti, come l’andare a convivere, prendendo un appartamento sito nella zona Roma nord. Ad ogni modo, nelle ultime ore sembra proprio che Francesco e Noemi abbiano avuto una fortissima discussione in un ristorante, a quanto pare per colpa di un telefono. Ma cosa è accaduto?

Francesco Totti e Noemi Bocchi a cena insieme in un famoso ristorante di Roma

Francesco Totti e Noemi Bocchi nelle scorse ore sono stati protagonisti di una lite piuttosto accesa e furibonda. Da settimane li abbiamo visti molto innamorati, mano nella mano, ma nelle ultime ore le cose sono cambiate. Diva e Donna ha immortalato la coppia all’interno di un locale, un ristorante dove stavano cenando. Improvvisamente tra i due sarebbe scoppiata una lite piuttosto furibonda tanto che Noemi è apparsa in lacrime.

Lite furibonda tra i due all’interno di un ristorante, lei piange e si asciuga le lacrime

Il giornale ha immortalato i due mentre si trovavano a cena in un ristorante romano e pare che stessero discutendo in modo animato per colpa di un cellulare. Al termine di questa discussione, Noemi si sarebbe asciugata gli occhi e questo farebbe intendere soltanto una cosa, ovvero che la discussione l’abbia fatta addirittura piangere. Stando alle indiscrezioni, si è trattato soltanto di una lite tra innamorati, del testo sappiamo tutti che l’amore non è bello se non è litigarello. Le cose tra di loro stanno andando per il meglio.

Totti e la compagna comprano casa a Roma, presto andranno a convivere con i rispettivi figli

Noemi e Francesco hanno infatti comparato casa proprio nell’ultimo periodo e sono pronti per fare un grande passo insieme, andare a convivere insieme ai loro rispettivi figli nati delle precedenti relazioni. A quanto pare, proprio in questo bellissimo appartamento, che ricordiamo si trova nella zona Roma Nord, Francesco e Noemi trascorreranno il loro primo Natale come una vera e grande famiglia.