Totti e Noemi a cena con le figlie, cosa si capisce dalle foto

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti e la sua compagna a cena insieme alle loro figlie. Prove ufficiali di famiglia allargata.

Francesco Totti e Noemi Bocchi ormai non si nascondono più e sono anche apparsi più volte insieme e molto felici ed affiatati. I due sono stati paparazzati in diverse occasioni, l’ultima proprio qualche giorno fa quando entrambi si trovavano in compagnia dei loro rispettivi figli. Alcune foto sono apparse su determinati giornali di gossip e cronaca rosa e quello che abbiamo visto, sono state delle prove ufficiali di Famiglia allargata.

Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondono più

Noemi Bocchi e Francesco Totti fanno davvero sul serio. I due ormai non si nascondono più e soltanto nelle scorse ore sono stati paparazzati insieme alle loro rispettive figlie, proprio mentre consumavano un pasto all’interno di un noto ristorante della capitale. Pare che Francesco fosse in compagnia della figlia Isabel, mentre Noemi per l’occasione pare abbia portato con se la figlia maggiore che va tanto d’accordo con la piccola Totti.

Prove di famiglia allargata per l’ex capitano della Roma

La Famiglia allargata si trovava a cena presso un noto ristorante della capitale e tutti e quattro pare andassero proprio d’amore e d’accordo. Sembra che però in compagnia della copia ci fossero anche alcuni amici che hanno anche voluto raccontare qualche aneddoto. Noemi e Francesco per la cena in questione hanno scelto il ristorante Le Vele che si trova nel quartiere Aurelio di Roma dove Francesco è solito andare ormai da tanti anni.

Francesco e Noemi a cena con le loro figlie, tutti d’amore e d’accordo

In queste foto, Francesco è seduto al fianco di Noemi e insieme a loro anche le due figlie, ovvero la piccola Isabel e la figlia maggiore di Noemi che ha 11 anni. Come abbiamo visto, anche in altre occasioni le due bambine sono apparse piuttosto in sintonia. Proprio la piccola Isabel durante un la serata con il papà e la nuova compagna è stata fotografata con un cappello da chef proprio sulla sua testolina, grazie anche ad Antonello che è il proprietario del locale. Insomma, sembra che tutti si siano divertiti ma ciò che è apparso agli occhi di tutti, è che finalmente l’ex capitano della Roma, sembra essere piuttosto sereno.