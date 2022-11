Francesco Totti e Noemi vanno a vivere insieme, ecco dove

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti e Noemi decidono di andare a vivere insieme. La coppia cerca il super attico di lusso a Roma Nord. Ecco l’indiscrezione di Chi.

Continua la storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, i due che hanno tanto fatto parlare in questi mesi. Dopo l’ufficializzazione della loro storia d’amore, avvenuta soltanto un paio di mesi fa, adesso i due fanno sul serio. In questi giorni è arrivata la notizia secondo la quale i due sarebbero pronti ad andare a convivere. Ma come stanno davvero le cose?

Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero deciso di fare un grande passo, ovvero iniziare una convivenza vera e propria. I due, come abbiamo già anticipato, hanno confermato e ufficializzato la loro storia d’amore soltanto qualche mese fa e adesso sono pronti a compiere il grande passo. Sui social, giorno dopo giorno, spuntano delle foto e video di loro due insieme che passeggiano, o a cena fuori e addirittura anche allo stadio.

Proprio nei giorni scorsi, ad immortalarli è stato il magazine Chi, proprio mentre i due visitano un attico che si trova in zona Roma Nord. Questo vuol dire soltanto una cosa, ovvero che i due hanno deciso di andare a convivere e stanno cercando quindi una casa, o meglio un super attico di grande lusso.

“La coppia potrebbe festeggiare il primo anniversario ufficiale in una nuova casa […] Un superattico in un condominio di lusso fra Roma Nord e il centro città“. Questo quanto si legge sul settimanale Chi. Stando a quanto riferito ancora dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, l’attico in questione, si troverebbe lungo il percorso del Lungotevere dove sorgono edifici moderni accanto a dei villini che risalgono al lontano 1911 e agli anni ’20. Insomma, i due adesso fanno sul serio e soprattutto non hanno più nessuna remora e non si nascondono più. Sembra che il loro amore sia davvero importante e che Francesco, dopo la separazione da Ilary abbia finalmente ritrovato il sorriso grazie a Noemi.