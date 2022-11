Ballando, un ballerino lascia tutti a bocca aperta: “Cosa vorrei dire al marito di Milly Carlucci”

0 SHARES Condividi Tweet

Angelo Madonia torna in pista a Ballando con le stelle e svela un importante retroscena. Il ballerino soprattutto ringrazia Milly Carlucci.

Ballando con le stelle continua ad essere uno dei programmi più amati dai telespettatori italiani. La trasmissione condotta da Milly Carlucci, va in onda ogni sabato sera in prima serata su Rai 1 ed è una delle più amate di sempre. Il grande successo ottenuto in questi anni è davvero incredibile e lo testimoniano i dati che escono subito dopo ogni puntata. Il pubblico in questa edizione, iniziata solo da poche settimane ha avuto modo di poter riabbracciare Angelo Madonia. Quest’ultimo ha fatto ritorno in pista ed ha voluto raccontare le sue emozioni nel corso di un’intervista rilasciata a Chi. Ma cosa ha riferito?

Ballando con le stelle, Angelo Madonia torna in pista

Angelo Madonia ha fatto ritorno all’interno del programma di Rai 1, dopo tanto tempo. Il ballerino ha voluto raccontare le sue emozioni e lo ha fatto rilasciando un’intervista al settimanale Chi. Attuamente Angelo è in gara con Ema Stokholma, ma in passato ha preso parte al programma in coppia con Pamela Camassa. Ma cosa ha raccontato il ballerino al settimanale condotto da Alfonso Signorini?

Il ballerino racconta la sua esperienza a Ballando

Nel corso dell‘intervista rilasciata da Angelo Madonia al settimanale Chi, ha parlato tanto di questa esperienza che sta facendo a Ballando con le stelle.” Ho incontrato alcune volte il marito di Milly Carlucci, che mi ha rimesso in contatto con lei e da lì ho iniziato a fare qualche ospitata come maestro delle ballerine per una notte. Poi quest’anno mi ha proposto di tornare nel cast fisso. Devo dire grazie a loro”. Queste le parole del ballerino, il quale sicuramente vanta una grande esperienza. Ha partecipato anche alla versione ucraina di Ballando con le stelle ed a tal riguardo ha raccontato che tra i vari concorrente c’era anche il futuro presidente Zelensky.

Flirt tra il ballerino ed Ema Stokholma?

Già qualche settimana fa si era parlato di un presunto flirt tra il ballerino e la sua compagna d’avventura. Sembra che però i due abbiano smentito categoricamente. E’ sembrato, dalle loro parole che i due si conoscessero già da prima.