Silvia Toffanin compie gli anni, come ha festeggiato

Silvia Toffanin compie 43 anni e festeggia circondata dall’amore della sua famiglia, i due figli e Piersilvio Berlusconi.

Silvia Toffanin la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice, la quale ormai diversi anni è al timone di una delle trasmissioni più amate di Canale 5. Parliamo di Verissimo, che negli anni ha avuto un successo strepitoso. La conduttrice ha compiuto gli anni ed ha trascorso il giorno del suo 43esimo compleanno circondata dall’amore della sua famiglia. Parliamo dei suoi figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, ma anche del suo compagno di tutta una vita, Pier Silvio Berlusconi.

Silvia Toffanin compie gli anni e festeggia in compagnia della sua famiglia

Silvia Toffanin, una delle conduttrici più amate di sempre ha compiuto gli anni. Silvia nelle scorse ore ha compiuto gli anni, ed esattamente ha spento 43 candeline. Ma come ha trascorso questa giornata? Circondata dall’affetto e dall’amore dei suoi figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, che hanno rispettivamente 12 e 7 anni. Ovviamente non poteva mancare il suo compagno, ovvero Piersilvio Berlusconi. Così come da tradizione, i due hanno deciso di trascorrere qualche giorno a Portofino, la residenza dove abitano.

Abbracci, baci e tanto amore per la conduttrice

Hanno pranzato nel ristorante di fiducia, poi hanno fatto una lunga passeggiata lungo il porticciolo e si sono goduti una bellissima giornata di sole. Non sono mancate le foto che ritraggono la famiglia felice, foto di abbracci, baci e soprattutto tante risate. Proprio lo scorso mese di settembre, tutti insieme avevano fatto una bellissima festa, in occasione del compleanno della figlia. Stesso rituale, stesso ristorante a Portofino. Insomma, continua la storia d’amore tra Silvia e il suo compagno, Piersilvio Berlusconi.

La bellissima storia d’amore tra Silvia e Piersilvio Berlusconi

I due stanno insieme davvero da tantissimi anni. Si sono conosciuti esattamente nel 2001 ed il loro amore nel corso degli anni è cresciuto a dismisura. Ovviamente, l’amore tra i due è culminato con la nascita dei due figli Lorenzo Mattia e Valentina Sofia nel 2015. Ciò nonostante, i due non si sono mai sposati e su questo argomento si è tanto parlato e discusso. I due hanno ribadito più volte di non sentire la necessità di convolare a nozze.