Giorgia Soleri posta una foto insieme a Damiano David e il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Giorgia Soleri ha condiviso un post davvero strappalacrime. Boom di like per le foto e la dolce dedica al fidanzato.

Giorgia Soleri è la fidanzata del leader dei Maneskin, ovvero Damiano David. I due fanno coppia ormai da diversi anni e sembra che siano sempre più innamorati l’uno dell’altro. Sono entrambi molto attivi sui social e proprio nelle scorse ore, la giovane ha condiviso uno scatto che nel giro di pochi istanti ha ricevuto davvero tantissimi like. Ma di cosa si tratta?

Giorgia Soleri sempre più innamorata del suo fidanzato Damiano David

Giorgia Soleri è innamoratissima del suo fidanzato, il cantante e frontman dei Maneskin. Stiamo parlando di Damiano David. I due sono molto attivi sui social e spesso condividono foto e video che li mostrano sempre più innamorati e felici. Ebbene, proprio nelle scorse ore la giovane ha condiviso con i suoi follower un post, sottolineando quanto sentisse la mancanza del suo fidanzato che si trova lontano da lei in questo momento. Nello specifico, la giovane ha scelto una strofa del brano intitolato I Miss You dei Blink-182.

Un post molto significativo, Giorgia sente la mancanza del fidanzato e condivide foto e canzoni

La strofa è la seguente “We can live like Jack and Sally if we want, where you can always find me and we’ll have Halloween on Christmas and in the night we’ll wish this never ends, we’ll wish this never ends, I miss you“. Parole che sono apparse a corredo di diversi fotografie che ritraggono lei ed il fidanzato, sempre più vicini, complici e innamorati. Tanta nostalgia per Damiano che in questi giorni si trova in Messico, impegnato con il tour del gruppo di cui fa parte, I Maneskin.

Una coppia molto felice e tanto innamorata

In diverse occasioni la giovane Giorgia aveva sottolineato il grande legame che c’è tra loro, nonostante qualcuno in passato avesse fatto intendere che tra loro potesse esserci una crisi. Questo post della Soleri nel giro di pochi istanti ha ottenuto un successo davvero strepitoso. Sono tanti oltre 100 mila i follower che hanno lasciato un like e che hanno quindi dimostrato affetto alla Soleri e di conseguenza alla coppia.